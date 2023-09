ĐOKOVIĆ JE SRPSKI MARADONA! NAJVEĆI SPORTISTA IKADA: Novak je mnogima u svetu trn u oku! Za Srbe je simbol ROĐENOG POBEDNIKA!

Marko Tanasković, pravnik po struci, ali i pisac i analitičar, govorio je o fenomenu Novaka Đokovića u globalnim okvirima.

foto: Printskrin/Jutjub

Gostujući u jednoj emisiji koja je emitovana na Jutjub kanalu, Marko Tanasković istakao je da je Novak Đoković ubedljivo najbolji sportista na svetu.

- To da je Novak Đoković već najveći teniser svih vremena, to je već kao sila zemljine teže. To više nema potrebe da se dokazuje. Svi rekordi, trofeji... Sve govori u prilog tome. Nadal je u prilično rashodovanom stanju i teško može da nadoknadi tu razliku. Oni sad razmišljaju neke druge parametre. Estetske, čiji je tenis bio lepši, ko ima više pratilaca na instagramu, ko je više uradio na popularizaciji tenisa - rekao je Marko Tanasković i nastavio:

foto: Jayne Oncea/Icon SMI / Newscom / Profimedia, Courtesy of Sotheby's/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- To je stvar frustracije zapadnih medija koji ne mogu da podnesu da je jedan Srbin na večnom tronu jednog takvog aristrokratskog i plutokratskog sporta kao što je tenis. On je ušao u diskusiju najboljih sportista svih vremena, poput Majkla Džordana. Muhameda Alija, Dijega Maradone i drugih. Moje mišljenje, da bi neko bio najbolji sportista svih vremena, nije dovoljno imati najbolje rezultate, već imati političku i socijalnu dimenziju, koja prevazilazi puku gladijatorsku borbu.

foto: Liu Jie / Xinhua News / Profimedia

Objasnio je Tanasković zašto Novaka vidi kao najboljeg.

- Ako pogledamo Majkla Džordana, koji je najveći košarkaš svih vremena, on nikada nije mario za socijalnu komponentu i bežao je od bilo kakve političke kontroverze. Njega je najviše zanimalo da prodaje patike. Tako je rezonovao i za sebe je u pravu, pošto je verovatno najbogatiji sportista, jer od svake Najk patike ima neki procenat. Sa druge strane, Mumahed Ali je odbio da ide u Vijetnam, bio spreman da zbog toga izgubi svoje titule i ne boksuje nekoliko godina baš kada je bio na vrhuncu.

foto: Profimedia

- Đoković je neverovatan primer talenta, discipline i samokontrole. On je kao Maradona pljunuo taj Zapad u lice i uspeo da trijumfuje na njihovom terenu preskačući sve prepreke koje su mu postavljali. Ali, za razliku od Maradone, on je to učinio na jedan gospodski način. Bez skandala van terena. Nije bilo vanbračne dece, droge, kontakta sa mafijom. Zbog toga je iznad Maradone.

foto: Profimedia

- Za vreme kovid krize Novak je bio spreman da se odrekne svega. Od trke da bude najveći ikada po broju grend slem titula. Zbog svojih principa. I na taj način bio je svetionik za ljude širom sveta koji su imali slične dileme. Da li se vakcinisati, ili ne. To je gest kojim je on pokazao izuzetan karakter i hrabrost. Zato je i jeste veliki šampion.

foto: EPA-EFE/ROBERT PERRY

- Đoković je za nas nešto poput Obame za crnce. Kao što je Obama crncima pokazao da mogu da budu predsednici Amerike i postao simbol. Tako je i Đoković za nas bio simbol u jednom vrlo teškom vremenu, posle 2000. Tada smo bili omalovažavani, naši sportisti su bili pod udarom. Setimo se Milorada Čavića. On je tada pokazao da jedan Srbin, ako je dovoljno talentovan, vredan, disciplinovan i ako ima podršku porodice, može da bude najbolji u svetu u nečemu kao što je tenis. Srbi pre njega nisu imali tradiciju u tom sportu.

foto: Profimedia

- U tenisu postoji tradicija asimilacije ljudi sa istoka. Kao što su Martina Navratilova, Ivan Lendl, kasnije i Monika Seleš. Oni su prešli u anglosanksonski tabor, uzeli njihovo državljanstvo. Što bi se reklo, postali su janjičari. I Novak je imao priliku, ali je odbio. I sigurno je da bi mu bilo mnogo lakše. Imao bi veće sponzorske ugovore, a ne bi imao klipove koje su mu podmetali u točkove - zaključio je Marko Tanasković.

Kurir sport/Novi standard