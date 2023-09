STIGAO ODGOVOR! Direktora Australijan Opena pitali da li će se stadion zvati po rekorderu - NOVAKU ĐOKOVIĆU! Evo šta je rekao...

Kreg Tajli, direktor Australijan Opena, rekao je da bi davanje imena "Novak Đoković" jednom od stadiona u Melburnu bilo nešto za šta bi se založio.

Novak je prvi teniser sa deset titula na pomenutom turniru, a dosad se u Srbiji i u svetu postavljalo pitanje kako će se Australijan opet "odužiti" Novaku?

- Vi ste drugi čovek koji me je to danas pitao. Odluka i imenovanje stadiona nisu moja ili odluka Tenis Australije. Dosta ljudi to ne razume. Za razliku od Vimbldona, Rolan Garosa i US Opena, koji poseduju sve što se nalazi u njihovim kompleksima, naše zgrade poseduje Vlada Viktorije i mi ih iznajmljujemo. Ne posedujemo ih i oni investiraju u njih - kazao je Tajli za podkast "Rok en Rol Tenis".

foto: Profimedia

Oni, iz teniske federacije, žele da učine nešto po tom pitanju.

- Negde u septembru ili decembru se mi useljavamo, odrađujemo sve što se samog događaja tiče i negde do sredine februara se ponovo iselimo. Onda se tu održavaju koncerti i ostale manifestacije. Tada ni ne vidite stadione i terene. Želimo da imamo nešto naše, jer bi u tom slučaju imali prostora za više teniskih aktivnosti tokom godine - naveo je Tajli, a onda i prokomentarisao i eventualni momenat u kojem bi se desilo da Đoković ima stadion koji je dobio ime po njemu.

foto: EPA

- Da, vlasti rade dobar posao kako bi se infrastruktura sinhronizovala, to je veličanstveno. Davanje imena areni bi bila kombinacija koja bi mogla da se dogodi. Svakako bih bio za to da se takva čast ukaže Novaku na neki način, za neverovatna dostignuća u Australiji - zaključio je Tajli.

(Kurir sport)