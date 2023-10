ČUVENI TENISER OPOMENUO ALKARAZA ZBOG IZJAVE O ĐOKOVIĆU: Karlose budi pažljiv kada tako nešto pričaš...

Legendarni teniser, Džimi Konors, poslao je upozorenje Karlosu Alkarazu zbog izjave o Novaku Đokoviću.

Borba za prvo mesto glavna je tema u "teniskim krugovima", a mladi Španac po svaku cenu želi da prestigne Đokovića i dođe do čela ATP liste.

On je nedavno priznao da neprestano razmišlja o Đokoviću.

"Neću da lažem. Novak Đoković mi je na pameti svaki trening. Treniram sa ciljem, idem na turnire sa ciljem. Pokušavam da godinu završim na prvom mestu, tako da mi je Novak Đoković na pameti. Skoro na svakom treningu", rekao je Alkaraz.

Čuveni Amerikanac je ubrzo prokomentarisao takav stav Španca, a kako bi dokazao svoju poentu kao primer je koristio poraz Alkaraza u polufinalu turnira u Pekingu.

"Alkaraz je rekao da svaki put kad trenira, kad igra, misli na Đokovića. Moja prva misao je da mogu da razumem to iako je Alkaraz pobedio Novaka i bio mu je donekle ‘trn u oku‘. Morate da budete pažljivi kada to kažete jer se onda spremate za samo jednog igrača. Takođe, razumem i ako kažeš sebi da ako igraš dovoljno dobro da pobediš tog tipa, pobedićeš i druge. Ali, to nije nužno tačno, jer drugi teniseri igraju drugačije kao što je video protiv Sinera. Njegov stil igre je bio drugačiji od Novaka i Medvedeva", rekao je Konors u svom podkastu "Prednost, Konors".

