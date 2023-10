VIDELI STE DA JE ĐOKOVIĆ TO URADIO! Amerikanac ponovo o "SPUŠTANJU SLUŠALICE": Poprilično mi je smešno! (VIDEO)

Američki teniser, Ben Šelton, govorio je o načinu na koji proslavlja pobede.

Mladi teniser "spušta slušalicu", a takva proslava svidela se mnogima. Prvi koji je "imitirao" Šeltona bio je Novak Đoković i to nakon što je pobedio Amerikanca na US openu.

Ubrzo su i ostali teniseri počeli da tade istu stvar, a za "Tennis TV" Šelton je govorio o svemu tome.

"Videli ste da je Đoković to uradio i Museti, Fonjini... Momci na Lejver kupu su to radili kad sam osvojio važan poen. Proširilo se i van tenisa, video sam Hakimija. Mislim da je on to uradio u jednom meču. Taguju me na društvenim mrežama stalno. Ljudi pobeđuju i "spuštaju slušalicu". Meni je to poprilično smešno", rekao je Šelton.

✅ Djokovic ✅ Hakimi The @BenShelton phone celebration is catching on 📲☎️ pic.twitter.com/nzJQnPqT49 — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2023

Dvadesetogodišnjak je ove sezone napravio veliki proboj na ATP listi pošto je sa 96. mesta stigao do 19. pozicije, a trenutno je 20. na svetu.

Trenutno se nalazi u Kini gde ga očekuje meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Romana Safijulina.

Kurir sport