"ZAISTA ŽELIM DA SE SUOČIM SA NJIMA, SA OBOJICOM" Alkaraz želi OSVETU što pre - protiv ovih tenisera mu je vrlo TEŠKO da igra!

Španski teniser Karlos Alkaraz tvrdi da mu je izuzetno teško da igra proitiv Danila Medvedeva i Janika Sinera.

Podsetimo, Siner je pobedio Karlosa u polufinalu Pekinga protekle nedelje, da bi u finalu Italijan bio bolji i od Medvedeva.

Alkaras protiv Sinera ima negativan skor (3-4), dok je sa Medvedevim poravnat (2-2).

"Teško pitanje. I jedan i drugi. Video sam da je Medvedev ove godine dobio 43 meča na tvrdoj podlozi. Neverovatno. Janik me je pobedio u Pekingu, igrajući na visokom nivou. Zaista želim da se suočim sa njima, sa obojicom. Pre toga moramo da dobijemo svoje mečeve. Ali obojica su igrači protiv kojih je strašno suočiti se na terenu. Ali, volim takvu vrstu izazova. Želim to. Želim da budem na najboljem nivou do finala, gde ću se verovatno suočiti sa njima", rekao je Alkaras.

Alkaraz je juče pobedio Gregoara Bareru sa 6:2, 7:5 u prvom kolu, dok će mu u narednom rival biti Den Evans.

"Nisam nervozan na početku turnira. Fokusiran sam na ono što treba da unapredim, da uradim bolje. To je sve o čemu razmišljam", rekao je Španac.

