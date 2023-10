"ĐOKOVIĆU JE NUĐENO DA NAMESTI MEČ" Intervju koji odzvanja planetom: Federer i Nadal deluju kao LOŠI LJUDI!

Argentinski teniser, Marko Trunđeliti, govorio je o stanju u tenisu i temama o kojima se ne priča svakodnevno.

Trunđeliti je pričao o sistemu koji je aktuelan, a ujedno je kritikovao Rodžera Federera i Rafaela Nadala i pohvali pokušaje Novaka Đokovića da promeni neke stvari.

- Neophodno je. Svidelo se to ljudima ili ne, ali Federer i Nadal nisu nikada ništa rekli. Hteli oni to da priznaju ili ne, oni su saučesnici u tome koliko je sistem loš, jer nisu govorili niti se borili za prava igrača. Ako su to ikada uradili, bilo je interno, ali ništa nije promenilo. Ove godine su promenjene nagrade za igrače na čelendžerima, ali su i dalje sramotne. A izašli smo navodno iz najzlatnije ere u istoriji tenisa. Ne možete biti saučesnik u tome da 80-100 ljudi živi od tenisa. Kao igrači mogu da budu odlični, ali kao ljudi koji pokušavaju da unaprede sistem, deluju veoma loši - rekao je Trunđeliti za "La Nacion".

Potom je govorio o Novaku.

- Upoznao sam ga na US openu i zahvalio mu se na onome što radi za igrače. Razgovarao sam i sa Pospišilom: otišao na par sastanaka i rekao mi je da je bio povređen par meseci, da je počeo da razmišlja. To što jedan momak koji je bio među 30 radi je mnogo respektabilnije od onoga što radi Federer, koji je napustio tenis i vratio se potom samo sa Lejver kupom.

Trunđeliti foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Argentinac je 2019. godine priznao da mu je ponuđen novac da namesti meč, a kada nije dobio veliku podršku svojih tenisera, našao se pod velikim pritiskom jer se radi o osetljivoj temi.

- Mnogo me je zabolelo. Pokazalo se tačnim ono što sam pričao. Đoković je rekao da mu je ponuđeno da namesti meč. Sergej Stahovski, koji me je nazvao doušnikom, kasnije je izašao i rekao da je i njemu nuđeno. Slomilo me je sve jer nisam očekivao. ATP, TIU (Jedinica za integritet tenisa prim. aut), Asocijacija i ITF, jedan ‘ubod’ za drugim. Sve ove organizacije su bile ispod nivoa - poručio je Trunđeliti.

A, evo kako je Đoković govorio 2016. godine govorio o 2007. godini kada je neko pokušao preko njega da namesti meč.

- Nije meni direktno ništa ponuđeno, već je to pokušano preko ljudi koji su tada radili sa mnom, bili su u mom timu. Čovek koji je to hteo, nikada nije ni stigao do mene. Naravno da sam sve to odmah odbio - rekao je tada Novak.

