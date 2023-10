"GADI MI SE DA PREDVIĐAM BILO ŠTA PROTIV ĐOKOVIĆA, ON JE ČUDOVIŠTE" Bivši teniser ZAGRMEO, pa uporedio Novaka sa Rafom i Rodžerom!

Bivši australijski teniser i selektor tamošnje reprezentacije, Vali Masur, oduševljen je Novakom Đokovićem, za kog ima samo reči hvale.

Vali tvrdi da je Novak iznad Rodžera Federera i Rafaela Nadala, iako su njih dvojica takođe vrhunski teniseri.

"Gadi mi se da predviđam bilo šta protiv Đokovića. Zamalo je osvojio kalendarski Slem. Da je pobedio Karlosa Alkarasa na Vimbldonu, imao bi kalendarski Slem. Mislim da bi to bio izvanredan uspeh u njegovim godinama", rekao je Masur i dodao:

"Taj čovek je čudovište. Znamo da je i Rafa isto, kao i Rodžer, ali Novak je neverovatan u svojoj pedantnosti".

Novak se u ovoj fazi karijere isključivo fokusirao na Gren slemove.

"Čini se da apsolutno zna kako da se organizuje kroz dve nedelje da bi bio potpuno spreman kada je to najvažnije - u polufinalu i finalu Grend slemova. Radi to i tokom cele godine. On zna kako da upravlja svojim rasporedom, kada ide na Slemove, kako da upravlja svojim telom, svojim očekivanjima... Neverovatan je".

Podsetimo, Đoković je nedavno osvojio US Open, gde je u finalu bio bolji od Danila Medvedeva.

"Ono što me je prosto oduševilo protiv Medvedeva u tom finalu, mislim da je došao do mreže 44 puta. Igrao je servis-volej oko 35 puta sa uspešnošću od oko 90 odsto. Igrao je na mreži poput Pata Raftera i Stefana Edberga zajedno", istakao je Masur.

