KAKVE REČI ATRAKTIVNE TENISERKE! Ova lepotica je oduševljena Novakom - sada je celom svetu glasno poručila: "Đoković je ZVER"

Španska teniserka Paula Badosa iznela je svoje mišljenje oko večite debate vezane za "beli sport". Konstantno se polemiše oko toga ko je najbolji teniser ikada, a odgovor je svima dobro poznat - Novak Đoković.

Često ljudi u isti koš stavljaju Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a Paula jednostavno nema dilemu.

Tvrdi da je sve na strani srpskog tenisera.

"Nole ima sve što vam treba. Psihički, on je zver. U tenisu, on je najkompletniji. Trenutno ne mogu da kažem ništa drugo, sem da je najbolji. Pokazao je to. Brojke su brojke", rekla je Badosa.

Badosa trenutno zauzima 64. poziciju na WTA listi, a tokom karijere je osvojila tri titule (Sidnej, Beograd, Indijan Vels).

Kurir sport

Bonus video:

00:35 Novak i srpski teniseri imaju veliku podršku u Valensiji