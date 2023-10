ZBOG ČEGA JE NOVAK TEK SADA KRSTIO DECU? Reči Dijane Đoković otkrivaju VELIKU TAJNU i rešavaju MISTERIJU!

Tara (6) i Stefan (9), deca najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, krštena su u nedelju u manastiru Ostrog.

Svečani čin obavio je patrijarh Porfirije, uz prisustvo članova familije Đoković i kumova.

Pitanje koje je zanimalo javnost definitivno je zbog čega su deca Novaka Đokovića tek sada krštena?

Novakova majka Dijana jednom prilikom otkrila je veliku tajnu i rešila ovu misteriju.

- Novak nosi osveštani krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega veoma važno iskustvo. On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će da krsti svoju decu, a on mi kaže „kada budu mogli da shvate čin krštenja“. On želi da Tara i Stefan budu svesni da su kršteni - govorila je Dijana Đoković koja je tom prilikom istakla i koliko je ponosna na svog sina:

- Jako sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jako velika zahvalnost koju ima. Zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je vanzemaljski. On se drži svojih principa i verovanja, to čini čoveka, to čini njega.

