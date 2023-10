NOVAK ĐOKOVIĆ ODGOVORIO RAFAELU NADALU: Neka drugi pričaju...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se u Parizu gde ga od naredne nedelje očekuje učešće na mastersu iz serije 1000.

Đoković je, kako to običaj nalaže, izašao pred novinare, gde je govorio o raznim temama.

Jedna od njih ticala se titule najboljeg svih vremena. Nedavno se na tu temu oglasio i Rafael Nadal, koji je priznao da je Đoković "GOAT".

Imate rekord na grend slem turnirima, ali i na masters 1000 i broj titula koje imate. Mnogo ljudi misli da si ti GOAT, najveći igrač svih vremena. Neki novinari misle da si ti najveći igrač, neki igrači takođe. Ali, kažeš da nije do tebe. I Rafael Nadal je rekao da nema potrebe da se priča o tome, da si ti najveći. To je rekao tvoj najveći rival. Sad kada je on to rekao naglas, zar ne misliš da jesi najveći svih vremena?

- Ne, neću reći da sam ja najveći igrač svih vremena. Nije na meni da govorim te stvari. Prepuštam to drugima. Očigledno je da sam veoma ponosan što moj najveći rival kaže takve stvari, ali ovu temu ostavljam drugim ljudima. Čast mi je što sam teniser koji piše svoje ime u istoriji tenisa, i drago mi je što sam na vrhu, to mi je najvažnije. Možemo naširoko raspravljati o čitavoj istoriji tenisa, ali kada se moja karijera završi. Valjda je vama sada ovo interesantno, ali to mi nije prioritet. Ja treba da se fokusiram na ono za šta je važno - rekao je Đoković.

Kurir sport

Bonus video:

00:39 BEOGRAD GORI! Novak uz bakljadu i vatromet dočekan od strane navijača: Ovako izgleda slavlje ispred restoran