FEDERER NA ISTOM MESTU GDE JE I NOVAK: Rodžer uslikan sa posebnim šalom! Ovo je razlog zašto ga nosi

Finalu ragbi prvenstva sveta u Parizu između Južne Afrike i Novog Zelanda prisustvuju mnoge svetske zvezde.

Tu je Novak Đoković, koji je u društvu albanske pevačice Rite Ore, ali i Rodžer Federer.

Za Đokovića nismo sigurni za koga navija u finalu, ali je jasno da Federer ima svog favorita. Rodžer je snimljen u društvu svoje dece i supruge Mirke, a ono što je posebno privuklo pažnju je šal koji nosi oko vrata.

U pitanju je zeleno-žuti šal i predstavlja simbol ragbista Južne Afrike.

Svima je poznato da je Rodžer Federer iz Švajcarske, ali se manje zna da on ima u sebi afričke korene. Rodžerova majka Linet je poreklom iz Južne Afrike, i ona ga je od najranijeg detinjstva dovodila u ovu zemlju.

– Moja majka potiče iz Južne Afrike tako da sam od malih nogu imao kontakt sa Afrikom. Roditelji su me prvi put odveli u JAR kad sam imao samo sedam meseci. Posle toga, obično smo posećivali rođake na svake dve godine. Imam mnogo sećanja na dane provedene na farmi pored Johanesburga, ili na to kako smo se vozili do Kejp Tauna i obale. Roditelji su sestru i mene vodili na safari, što je naravno bilo ekstremno uzbudljivo. Volim da se prisećam tih iskustava sa sestrom i roditeljima. Veoma sam ponosan što imam afričke korene – kazao je Federer jednom prilikom.

