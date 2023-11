ĐOKOVIĆ O FINIŠU SEZONE: Nastojaću da osvojim i Završni turnir u Torinu i Dejvis kup sa Srbijom

Primajući čestitke na 40-toj Masters tituli, Novak je podelio šta je bilo najteže u ovoj nedelji za njega sa medijima sledećim rečima:

“Iskreno, bilo ih je nekoliko (smeh). Ovo je bila veoma izazovna nedelja, a naročito i van terena. Mučio sam se sa stomačnim virusom – koji mi je oduzeo puno energije, ali sam nekako uspeo da pronađem dodatnu energiju kada je bilo najpotrebnije. To je naročito bilo važno od petka do danas, kada sam bio bliži tome da izgubim mečeve nego da prođem dalje. Ako se to uzme u obzir – osvojiti ovaj turnir je za mene posebno ostvarenje u mojoj karijeri. Nastojim da i dalje pomno izučavam igru i registrujem brojke koje se vezuju za moj uspeh, ali – istovremeno – nastojim da usmerim svoju pažnju ka narednom izazovu. Sve dok budem bio aktivan teniser, to će biti mentalni pristup koji ću gajiti. Uspesi su sjajni – ali su već iza mene; veoma sam ponosan na ovaj uspeh, ali sam već pri okretanju sledeće stranice. Bilo to shvaćeno kao dobro ili loše – to je metod koji funkcioniše za mene, i smatram da je pravilan kada su budući ciljevi u pitanju – jer ću želeti da osvajam još više turnira dok budem aktivan, i igrati na najvišem nivou. Grend Slemovi i Mastersi su najdragoceniji turniri u našem sportu – i u okolnostima iz proteklih 7 dana – ova pobeda ima veću težinu, vrednost, slatkoću – i naročito u ovoj fazi moje karijere, iako iskreno nisam svestan toga o kojoj se fazi moje karijere više i radi (smeh)”, kaže Novak, i zaključuje:

“Mislim da mi sada pobeda na svakom velikom turniru ovih dana vredi – duplo!”

Upitan da li je pametno planiranje oličeno kroz odsustvo sa takmičenja proteklih nekoliko nedelja doprinelo osvajanju ove titule – uprkos stomačnim problemima, Novak objašnava: “Složio bih se sa vama. Puno i naporno sam radio kako bih se što bolje pripremio za ovaj poslednji deo sezone, proveo 3-4 nedelje u intenzivnom radu na terenu i fizičkoj pripremljenosti. Odlično se osećam kada je moje telo u pitanju, a uvek postoji nešto što vam se “zategne tu I tamo” – ali je ovaj virus bio veliki protivnik mog blagostanja ove nedelje, i to je svakako vanredna pojava za mene i moj tim – koji se dan-noć bavio time kako da me oporave za naredni meč. Čudesno je da sam uspeo da se osećam ovako (dobro) danas, s obzirom na to da sam igrao 3 meča od preko 3 sata dužine u 3 seta - 3 dana uzastopce, i veoma sam srećan i ponosan zbog toga što sam sve to prevazišao do ovog konačnog trijumfa”, ističe sedmostruki osvajač Pariza.

Šta bi mogli ostali igrači da misle o tome kako je – i pored ovakve nedelje – uspeo da osvoji jedan od najvažnijih turnira sezone?

“Moraćete njih da pitate (smeh), a ja nastojim da pružim svoj maksimum svakog dana – i to tako izgleda. Suočavamo se sa raznim situacijama, ljudi uvek očekuju da ćete biti na svom vrhuncu svaki put – što u mom slučaju znači – da dođem do finala. Drago mi je ako me ljudi uvek posmatraju kao jednog od glavnih favorita na svakom turniru, ali smo mi ipak samo ljudi koji moramo da se bavimo stvarima i van terena, zdravljem, emocijama, privatnim životom. Sve to utiče na to kako se osećate na terenu i na vaše nastupe. Nastojao sam da igram najbolje što mogu ove nedelje, i u ovim uslovima smatram da sam to I učinio – ali ujedno znam da nisam igrao svoj najbolji tenis, i to je jasno. Nivo mog tenisa u svakom meču odigranom ovde nije bio po standardima koje nastojim da ostvarim na najvećim turnirima, ali je ovo bila jedna od nedelja u kojoj ste primorani da se pomirite sa okolnostima i preživljavate da biste se borili – još jedan dan”, iskren je Đoković.

Ostao je još jedan veliki turnir – Završni Masters u Torinu, kao i Dejvis Kup u Malagi – a u vezi sa tim i novi izazovi i povećanje rekordne statistike u vašoj karijeri. Da li mislite da su maksimalni ciljevi ostvarivi i tu – glasilo je pitanje?

“Jesu, zašto da ne – i osvajanje Torina, ali i Dejvis Kupa. Nastojaću da osvojim sve turnire u kojima učestvujem, a mislim da mi je potrebna još jedna pobeda kako bih obezbedio još jedno prvo mesto na kraju sezone u karijeri, što je najveći cilj osim Dejvis Kupa do kraja godine. Narednih nekoliko dana ću posvetiti oporavku, reket će biti ostavljen po strani, provešću prijatno vreme sa porodicom i napuniti baterije. U Torinu me čeka velika konkurencija – gde je svaki meč kao finale nekog ATP turnira s obzirom na to da igrate protiv 8 najboljih igrača sezone, I svaki od njih nosi veliki broj poena i važnosti. Igramo po grupama, što je veoma specifično za naš sport – jer može da se desi da i sa samo jednom pobedom prođete u polufinale. Prošle godine sam imao savršen rezultat sa svih 5 pobeda, volim da igram tamo i smatram da imam sjajan odnos sa publikom u Italiji. Ukratko, na oba takmičenja idem sa dobrim osećajem, puno samopouzdanja; nisam izgubio meč od finala Vimbldona i sa uzbuđenjem očekujem da završim sezonu na najbolji mogući način. Zadržati prvo mesto ATP liste na kraju sezone i osvojiti Dejvis Kup su dva najvažnija cilja za mene, i to I sada potvrđujem”, ističe Novak.

Vuk Brajović / Kurir sport

