IVANIŠEVIĆ NAHVALIO ĐOKOVIĆA: Kada dođe pravi Novak, onda ne može niko da igra sa njim

"Šta me je impresioniralo? Prvo moram da se zahvalim Janiku malo, jer nam je pomogao da bismo došli do polufinala. Čim je došao do polufinala, znao sam da uzima turnir. Mentalitet se promenio, stigao je novi Đoković. Kada dođe pravi Novak, onda ne može niko da igra sa njim", počeo je Goran pa nastavio:

"Teško je napredovati kad je on u pitanju, to je loše i dobro za mene kao trenera, unapredio je voleje, igru na mreži i pozicioniranje na mreži. Promašio je neke lake voleje, ali je imao neke sjajne voleje, pozicionira se bolje, teško ga je proći na mreži, ranije je to bilo lakše. Bolje se oseća tamo, na US openu je u finalu protiv Medvedeva odigrao nekoliko najvažnijih voleja. Forhende udara jače, servira bolje, posebno drugi servis koji mu ponekad ide preko 200 na sat", konstatovao je Ivanišević

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Sviđa mu se kako igra Janik Siner.

"Obožavam Janika, pratim njegovu igru od kad je bio junior, imam veliko poštovanje za njega, sviđa mi se njegov tenis. Napredovao je mnogo, unapredio je servis, izlazak na mrežu, igra bolje voleje. Videli smo Janika koji je sposoban da osvoji slem, igrao je neverovatan tenis ove nedelje. Videli smo drugačijeg Novaka. Dva mlada igrača su dva koraka ispred ostalih, Alkaras i Siner. Oni su budućnost tenisa", ubeđen je Ivanišević.

Ipak, jedna je stvar kada Novak igra nešto slabije, a druga kada uđe u svoj standardni šampionski mod. To je Siner najbolje osetio na svojoj koži.

"Vidite u njegovim očima promenu, u svlačionici, na treningu, traninzi su pozitivni. Kada je izašao na teren protiv Alkarasa, od prvog poena je bodrio sebe, stegnuta pesnica bila je tu. Ne možete da dobijete Karlosa tek tako, jeste promašivao mnogo, ali čak i da igra sa levom rukom, teško ga je dobiti tako lako. Novaka teško možete da dobijete dva puta u istoj nedelji. Taktički je igrao drugačije nego u utorak, Janik je imao veliki pritisak i Đoković je to iskoristio. Ako sumnjate imalo u sebe protiv Novaka, onda to nije dobro za vas. Kao kada se suočite sa lavom, poješće vas za dve sekunde", dodao je Goran.

foto: Kurir sport

Mediji potenciraju svađu Novaka sa stručnim štabom za vreme mečeva.

"Kako ja da se ljutim na najboljeg igrača u istoriji? Mogu samo da se ljutim kad bez razloga viče na nas. Uvek se trudi da pobedi, nije lako sa njim kad izgubi. U utorak je lako izgubio meč, u sredu ga uopšte nismo videli, tek u četvrtak, nismo znali šta se dešava. Nismo znali da li idemo kući, da li se zagrevamo za Hurkača, samo smo sedeli. Onda smo saznali da će da igra. Čim mu tu nešto 'klikne', kao svako ljudsko biće, bori se sa sobom, donosio je dobre odluke, ostao smiren. Tri slema, prvi je, ima motivaciju. Sa porodicom sam bio u šopingu, za mene je ta sreda bila lepa i opuštena. Sad sam ovde sa vama i slavim", nasmejao se.

Nr sme da prognozira koliko Novak još može da osvoji.

"Meni je uvek drago da vas vidim, posebno ovako, to znači da je nešto osvojio, nadam se da ćemo se dogodine dosta družiti. Samo je nebo granica, samo da ostane zdrav, da je srećan, zadovoljan u glavi, spreman i da se dobro napravi raspored, da on ima tu želju, volju, motivaciju da igra. Slemovi su prioritet, ali moraš nešto da igraš i pre tih turnira, da uđeš u formu, plan je okej, dogodine najvažnija stvar je Olimpijada, biće gadno, ide Rolan Garos, Vimbldon, Igre, pa US open, menjanje podloga, nervoza, ludilo, prijavio sam se za neke jake tablete, biće interesantna godina", poručio je Splićanin.

Dodao je Goran i da Novak zna kako da igra sa mlađima, ali i da svi krajičkom oka prate šta priča Rafa Nadal koji je najavio povratak na teren.

"Pobedio ih je i ranije, Karlos nije igrao najbolji tenis, Novak je podigao nivo igre, znao je kako da igra, imali su sjajne mečeve ove sezone, Janik je podigao nivo igre, pokazao je svetu da je spreman da osvoji slem dogodine i da se nikoga ne plaši. Obojica će trenirati još jače u pauzi između sezona. Biće zanimljiva sezona, ako se Rafa stvarno vrati, to je sjajna vest za tenis. Nije nosilac, može da bude protivnik u prvoj rundi bilo kome, nećete njega u prvom kolu, on se neće vraćati ako nije 100 odsto spreman, ima još dosta toga da kaže u svojoj levoj ruci".

foto: Screenshot

Šta ste radili tokom meča Siner – Rune?

“Bili smo na pici u gradu, pratio sam rezultat preko mobilnog – I kada smo videli da je Janik uzeo prvi set 6-2 – rekli smo – super, ali je onda Rune proigrao. Neki su mislili da će Janik možda tada pasti- ali se sjano borio, spašavao brejk lopte – jer je želeo da da svoj maksimum pred domaćom publikom – I to sam očekivao od njega. Kako nam je tada učinio veliku uslugu – i pomogao nam da se provučemo u polufinale – već posle prvog treninga pred polufinale sam imao osećaj da ćemo uzeti turnir…”, detaljan je Ivanišević.

Konačno, dao je i reč o ovoj sezoni, ali i o predstojećem Dejvis kupu, obavezi za Novaka i sve iz tima Srbije.

"Počelo je odlično, završilo se bajkovito u Torinu. Šta pričati, osvojena tri grend slema, falilo nekoliko za četvrti. Rolan Garos najdraži. Čeka ga još Dejvis kup, možda za njega i najdraža stvar, zna se koliko voli svoju zemlju. Trebaće mu malo pomoći tu, do sada su momci malo zakazali, ako dođe do dublova, nisam baš neki optimista. Posle singla se nadam da će biti 2:0. Ekipa je odlična, neko bi morao da pomogne još malo", rekao je Ivanišević.

Vuk Brajović / Kurir sport