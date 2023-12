ĐOKOVIĆ IZAZVAO NAJHRABRIJE, A MALO KO OVO MOŽE DA URADI! Novak se oglasio zbog detalja koji je mnoge ostavio BEZ TEKSTA (VIDEO)

Novak Đoković je bio gost američke zelevizije "CBS", a zbog jednog dela intervjua se oglasio na društvenim mrežama.

Nekoliko dana nakon što je emitovana emisija "60 minuta" u kojoj je gostovao, najbolji teniser sveta je pokrenuo "izazov za hrabre".

- Hej ljudi, mnogi su me ljudi pitali za komad koji sam uradio sa "60 minuta". Konkretno, postojala je jedna scena snimanja koju smo radili u teretani gde sam se istezao. I pomislio sam, zašto ne bih započeo fleksibilnost izazov? Evo nas, za svakoga ko je voljan da to uradi - rekao je Đoković.

A challenge for the brave 🤣 pic.twitter.com/t9V4FAnUkW — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 15, 2023

Onda je objasnio šta je potrebno za izazov, odnosno kako se vežba "za hrabre" radi.

- Dakle, ovako će to izgledati. Pokušaću da ponovim ono što sam tamo uradio za 60 minuta. U redu, bilo koja noga, savijte je ovako, dodirni zemlju, vrati se, uhvati nogu, ispruži se bez pada, drži pet sekundi. To je to. Pokaži mi šta imaš - poručio je srpski teniser.

