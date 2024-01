NOVAK JE JUNAČKI IZDRŽAO SUĐENA DEŠAVANJA: Numerolog Miša Zomboran otkriva šta očekuje Đokovića u 2024. godini

Numerologija, nauka o brojevima, u poslednje vreme je postala veoma popularna. Sve više poznatih i uglednih ljudi joj pridaju na značaju.

Veruje se da je čuveni grčki matematičar Pitagora njen začetnik, a zahvaljujući njoj moguće je odrediti karakter neke osobe, ali takođe ona može i da ukaže na neke od budućih ciljeva i planova.

Stoga je numerolog Miša Zomboran otkrio za Kurir na šta treba da obratimo pažnju kada je u pitanju karijera Novaka Đokovića u 2024. godini!

"Novak Đoković ima vrlo zanimljiv numerološki kod, pomalo mističan. On je osoba rođena za uspeh u skoro svim delatnostima. Famozni broj 7 poručuje da je inteligencija na visokom nivou, ali tu su i tvrdoglavost, žilavost... Novakov numerološki kod ga sa jedne strane veoma štiti i zatvara za razne uticaje sa strane. To su osobe koje često i više razmišljaju o svemu, analiziraju toliko da mogu da odu naširoko i nadugačko. Zbog toga dosta sami sebe opterećuju, pa čak i blokiraju u glavi tj. u životu. Njih ne može svako da razume, mnogi ih se čak i plaše. Oni su sami sebi najveći neprijatelji, a mogu biti i ozbiljni lekari, filozofi, umetnici, pa i duhovnici. Znaju da sami sebe "muče i troše" zbog raznih gluposti, detalja, nebitnih likova. Ali, uz dobar "mentalni" trening, ako ranije počne, mogu da budu ozbiljni "magovi". Skoro da im ne može niko ništa. Bitno je, a Novak to vrlo dobro radi, da čuva svoj kardiovaskularni sistem, leđa i psihu. Tu pomaže priroda, duhovnost, putovanja, a on to i voli i radi, to znači treba da ima česte restarte", poručuje Zomboran.

foto: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Đokovića očekuju velika iskušenja u nastupajućoj godini, a pored tradicionalnih turnira očekuje ga i učešće na Olimpijskim igrama.

"Svedoci smo da je Novak junački izdržao nimalo laka suđena dešavanja, a opet dosta mutna, 2020-te, pa 2022-2023. E, zato sada u narednih godinu dana naš veliki Nole dobija dosta lakše okolnosti, pozitivniju energiju i, naravno, opet nekoliko ekstra šansi za pobede, za lične finansije, ali se ne sme opustiti mnogo ni u kom smislu. I lagano od jeseni i tokom 2025. godine može da razmišlja o povlačenju iz aktivnog teniskog života. A u periodu 2026-2027 da pokrene nešto kao akademiju za mlade talente tj. buduće tenisere", zaključuje Miša Zomboran.

Kurir sport

Bonus video:

00:03 Novak, navijači, Srbija, zastava