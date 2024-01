ŠTA MU BI DA KONAČNO PRIZNA ISTINU?! Nadalove reči ODZVANJAJU: Za Federera sam uvek imao taktiku, sa Đokovićem to ne pomaže!

U intervjuu koji je nedavno dao za ugledni "El Pais" španski teniser Rafael Nadal otvoreno je govorio o velikom rivalstvu sa Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem.

On je otkrio da je uvek više voleo da gleda Rodžera Federera kako igra tenis nego Novaka, a onda je potpuno neočekivano priznao da je za mečeve sa Srbinom nemoguće spremiti taktiku.

Istakao je da protiv Novaka mora čitav meč da se igra na visokom nivou kako bi se ostvarila pobeda.

"Novak je značajno ojačao svoje prednosti, ali nije radikalno adaptirao svoju igru. Imao sam jako dobru taktiku kada sam igrao protiv Federera - uvek je znao šta ću ja da uradim, a ja sam znao kako će on da se brani. Bila je to partija šaha. Kada god bismo napravili grešku, znali bismo za to. Sa Đokovićem, nema te strategije u mečevima. Morate dugo da igrate na veoma visokom nivou da biste ga pobedili, drugačije je", priznao je Nadal.

Podsetimo, Nadal se vratio na teren nakon godinu dana pauze. Na turniru u Brizbejnu je, u dva seta, pobedio Dominika Tima i Džejsona Kublera, pre nego što je poražen u maratonskom meču od Australijanca Tompsona.

Kurir sport/le10sport/J.M.