NOVAK I DALJE PIŠE ISTORIJU! Đokoviću stižu OPASNI DANI! Izgubio je poene, ali tek sad sledi VELIKA BORBA i njegov omiljeni turnir

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, započeo je i 407. nedelju na prvom mestu ATP liste.

Time je Novak, pred Australijan open koji počinje 14. januara, dodatno popravio rekord po broju sedmica provedenim na teniskom vrhu, ali je za razliku od prethodnih nedelja kada najbolji teniseri nisu igrali, došlo do manjih promena.

Đoković je osvojio 60 poena u Junajted kupu, ali je izgubio 250 bodova do kojih je 2023. godine stigao titulom u Adelejdu.

Uprkos tome, ubedljivo je prvi sa 11.055 bodova. Karlos Alkaraz ima 8.855, a Danil Medvedev 7.555.

Na prvom grend slemu u sezoni Đoković brani titulu i 2.000 bodova, Alkaraz nije igrao zbog povrede, dok Rus ima priliku da popravi rezultat i osvoji veliki broj bodova pošto je prošle sezone ispao već u trećem kolu.

Došlo je i do promena u Top 10, pošto je Aleksander Zverev, nakon titule u Junajted kupu stigao do šestog mesta. To znači da je Stefanos Cicipas pao na sedmu poziciju.

Novi član 10 najboljih je Aleks de Minor.

ATP lista:

Novak Đoković 11.055 Karlos Alkaraz (Španija) 8.855 Danil Medvedev (Rusija) 7.555 Janik Siner (Italija) 6.490 Andrej Rubljov (Rusija) 5.010 Aleksander Zverev (Nemačka) 4.275 Stefanos Cicipas (Grčka) 4.025 Holger Rune (Danska) 3.815 Hubert Hurkač (Poljska) 3.320 Tejlor Fric (SAD) 2.950

33. Laslo Đere 1.285

52. Dušan Lajović 914

55. Miomir Kecmanović 910

113. Hamad Međedović 578

