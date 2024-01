(UŽIVO) NOVAK KREĆE PO NOVI TROFEJ U MELBURNU! Đoković protiv mladog Hrvata počinje takmičenje na svom omiljenom turniru!

Novak Đoković u prvom kolu Australijan opena igra protiv mladog Hrvata Dina Prižmića (nedelja, 9.00), a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem našeg lajv bloga.

PRENOS UŽIVO:

Novak Đoković - Dino Prižmić

PRVI SET:

UOČI MEČA:

Prvi protivnik Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu biće 178. teniser planete, mladi 18-godišnji Hrvat Dino Prižmić.

Biće ovo prvi susret Đokovića i Prižmića i Novak ima ulogu apsolutnog favorita na svom omiljenom turniru. Dino Prižmić je do glavnog žreba i prilike da igra protiv najboljeg tenisera planete došao preko kvalifikacija gde je redom pobeđivao Navonea (2:1), Ajdukovića (2:0) i Dugaza (2:0). Ovo će biti prvo učešće u glavnom žrebu Australijan opena za Prižmića i već na startu imaće najteži mogući zadatak jer će naspram njega biti čovek koji je čak deset puta dizao trofej u Melburnu.

foto: EPA Joel Carrett

Novak Đoković bio je prilično samouveren pred start turnira u Melburnu, pa je na konferenciji za medije između ostalog istakao i da je on sam sebi najveći rival:

- Sam sebi sam najveći rival. Pa, onda svi ostali. Mnogi žele da osvoje grend slem, i ovde pokazuju to. Žreb je veliki, ima mnogo tenisera, ali sam uzbuđen zbog svega ovog - rekao je Đoković, pa se dotakao i povrede koja ga je mučila:

- Sad je dobro. Imao sam veoma težak meč sa De Minorom. Treninzi idu dobro, sve izgleda dobro, pa ćemo videti. De Minor je došao do Top 10, velika priča za njega. Nije to veliko iznenađenje za mene, on je jedan od najbržih ako ne najbrži teniser na turu. Jednako dobar u ofanzivi i defanzivi, Lejton Hjuit mu je mentor i pomaže mu dosta u ovom procesu. Znam da su očekivanja velika kada se igra kući, a i velika je šansa da ode daleko. U odličnoj je formi.

foto: EPA Mast Irham

Dakle, deluje da je Novak spreman i "naoštren" za početak Australijan opena, a kada je takav retko ko može da mu parira, pa sam plasman u drugu rundu ne bi trebalo da se dovodi u pitanje. Što se Prižmića tiče, on je još od detinjstva u Novaku video idola, pa je jednom prilikom za "Večernji.hr", istaakao sledeće:

- Najdraži su mi Đoković i Nadal. Ne kopiram njihovu igru, i pored toga što ponekad pokušavam nešto odigrati kao oni. Ali, nije to lako, oni su istinski majstori ovog sporta. Đokoviću se posebno divim, možda zato što je s ovih prostora i znam kroz što je sve prolazio. Sviđa mi se njegov pristup, njegova upornost, njegova mentalna snaga.

foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred prvi okršaj protiv Đokovića, Prižmić je bio suzdržan u izjavama, pa je za "Sport klub" poručio:

- A nemam ja mnogo šta reći tu. Znam samo da će biti pun stadion i da će zato biti odlično igrati. Za mene će to biti odlično iskustvo, želim da vidim kako ću se nositi sa teniserom koji je osvojio sve što je mogao

Pobednik meča između Đokovića i Prižmića u drugom kolu igraće protiv boljeg iz duela Popirin - Polmans.

BONUS VIDEO:

00:40 Novak Đoković i navijači - Dejvis kup