NOVAK SE MUČIO, PA SVE ZABRINUO! Đoković slomljen posle velike borbe i pobede: "Malo sam PAO poslednjih dana, pričaću sa timom..."

Novak Đoković imao je dosta muka, ali je na kraju uspešno započeo pohod ka novom trofeju na Australijan openu. Najbolji teniser sveta u četiri seta savladao je mladog Hrvata Dina Prižmića (6:2, 6:7, 6:3, 6:4) i plasirao se u narednu rundu!

Na konferenciji za medije po završetku meča Đoković je zabrinuo sve navijače.

- Malo sam pao poslednjih par dana. Možete videti i čuti po mom glasu, tako je kako je, morate da se borite sa tim i da pređete reko toga, prihvatite situaciju i izvučete maskimum. Imao sam sjajnog protivnika večeras, ima 18 godina, a igrao je baš zrelo, nije se predavao ni na 4:0 u četvrtom setu. Čuo sam mnogo dobrih stvari o njegovoj disciplini, fizički je vrlo jak sa 18 godina, ako nastavi ovako, imaće sjajnu karijeru, nema sumnje.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Đoković je istakao i kako je Prižmić u početku bio u grču jer je znao protiv koga igra, ali da se vremenom opustio, te mu je zadao dosta problema.

- Mislim da je verovatno pomoglo na početku. On je napravio par grešaka na startu, videlo se da je nervozan, pomaže na početku, vaše prisutvo deluje još veće, kada se uzme u obzir šta sam sve uradio na ovom turniru, nemoguće je da protvnvici to ne osete, posebno mladi igrači. Ali, osetio sam u nastavku da je postao opušteniji na terenu, veoma težak meč fizički, u nekom trenutku sam osetio. Ima sjajnu odbranu, svaki udarac je bio dobar, noge su mu sjajne, nije hteo samo da igra jedan dobar set, već da pobedi.

Zatim je dodatno pojasnio svoje fizičko stanje.

- Pričaću sa timom, videću da možda preskočim trening, odradim par specifinih vežbi da mi telo ostane u formi. Uradio sam to prošle godine, drugačije su bile okolnosti, bio sam povređen, ali videćemo kako ću se probuditi ujutru, sada još ništa ne znam.

Prokomentarisao je i novo pravilo u kom navijači mogu da ulaze i izlaze sa stadiona posle svakog gema.

- Nisam znao o tom novom pravilu. Razumem motiv iza toga, da se poboljša iskustvo više navijača. Mi igramo za navijače, želimo da oni imaju sjajno iskustvo. Tijafo je rekao da treba da pustimo da slobodno kruže kao u drugim sportovima. Teško mi je, jer sam čitav život naučio na drugačije. To te poremeti. Svaki put smo čekali i kad nije bila promena. Odužilo je meč. Iz perspektive navijača to je bolje. Tako da sam podeljen.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Dodatno je pohvalio svog protivnika.

- Pre svega, velike čestitke Dinu na sjajnoj borbenosti, impresionirao je čitav svet svojim nastupom danas i ponašanjem. Nisam ga upoznao pre, ali poslednjih 12 meseci pratim njegov razvoj, zajedno sa Goranom, izuzetno je posvećen treningu i načinu ishrane i to se vidi, za momka od 18 godina je snažan, vrlo je spreman, mogao je da igra pet setova i pet sati, to je neočekvano za nekog tako mladog, bez iskustva, prvi glavni žreb na nekonm grend slemu.

I nije se tu zaustavio, već je za kraj dodao:

- U nekim trenucima nisam mogao da ga probijem, nešto što su mnogi pričali za mene, da ne mogu meni da pronađu rupu u igri, a sada sam se ja tako osetio protiv njega, sve do sredine trećeg seta, kada sam konačno vezao par gemova. Do tada, držao je visok nivo igre, volje i samouverenosti, izašao je na teren sa namerom da pobedi. To je šampionski mentalitet, ohrabrujem ga da nastavi u ovom tempu, bio je fenomenalan, može biti ponosan na sebe, ima briljantnu budućnost - zaključio je Novak Đoković.

