OVO SVE ZANIMA! ĐOKOVIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA MU NIKO NE MOŽE NIŠTA: Stvar je u tome da budeš u stanju da sve to pretvoriš...

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Novakove reči koje su privukle pažnju, a tek će i imati odjeka.

Tokom razgovora sa predstavnicima srpskih medija akreditovanih za praćenje Australijan Opena posle mnogo teže izvojevane pobede protiv Dina Prižmića nego što se očekivalo, Novak se dotakao brojnih zanimljivih tema od kojih neke i nisu bile teniske prirode.

Na molbu da nam objasni kako bi definisao samopouzdanje u sportu, Novak kaže:

“Samopouzdanje nije potpuno bez faktora pobede. Kao igrač koji se možda probija, kao mlad igrač, možeš da pokazuješ samopouzdanje, veru u sebe, i to je uvek za pohvalu - kao u slučaju Prižmića. To se ne dešava često, zbog čega mi je posebno drago da sam to video kod njega i zbog toga ga pohvalio. Mlad teniser ima mnogo dilema, ali i veliku glad i želju da se dokaže. To samopouzdanje je dosta drugačijeg tipa od onog koje dođe kada se nagomilaju iskustvo, pobede, dostignuća; to je ono pravo samopouzdanje i ono mora da ima zaleđinu pozitivnog životnog i rezultatskog iskustva - pričao je Đoković.

Onda je srpski as bio i malo konkretniji:

- Hajde da kažemo da je učešće tih faktora “pola-pola” - polovina samopouzdanja su iskustvo i rezultati, a druga polovina dolazi iz nas samih. Teniser sam sa sobom bije tu bitku, kroz koju treba da odgovori na pitanje da li si u stanju da pobediš svoje dileme i negativne aspekte ličnosti, kao i da se izboriš sa ‘bukom’ koja dolazi spolja, jer uvek je nažalost više onih koji ti govore da ne možeš i da nećeš uspeti. Stvar je u tome da se bude u stanju da se sve to pretvori u korisnu, produktivnu energiju. Eto, tako bi glasio nešto širi odgovor na to važno pitanje”, prenosi nam on.

Kurir sport

Bonus video:

00:14 Novak i Goran Ivanišević