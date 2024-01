"IMALI SMO TEŽAK ODNOS NA POČETKU, SAD SE ČUJEMO SVAKI DAN" Kirjos ne prestaje da priča o Novaku: Stvari su se promenile...

Nik Kirjos, kontroverzni australijski teniser koji se sjajno snašao u ulozi komentatora na Australijan openu, za "Eurosport" govorio je o odnosu sa njaboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Kirjosov odnos sa Đokovićem imao je uspone i padove. Nik ne krije da je imao predrasude prema Novaku, nije ga voleo, međutim, njegovo mišljenje o Srbinu se poslednjih godina drastično promenilo.

Sada su jako bliski, stalno su u kontaktu i razgovaraju o svemu.

"Imali smo težak odnos na početku i to se promenilo. Sada razgovaramo skoro svaki dan" kaže Kirjos i dodaje:

"Razgovaramo o svemu, šaljemo mimove jedan drugom. Pre neki dan je udario neverovatan volej, pa sam ga pitao: 'Odakle ti to? Nisi to radio protiv mene na Vimbldonu', a on je odgovorio: 'To sam od tebe uzeo'".

Kurir sport/J.M./Eurosport

