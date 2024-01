NOVAK MU JE IDOL, TRAGEDIJA MU PROMENILA ŽIVOT! Reči narednog Đokovićevog rivala LEDE KRV U ŽILAMA: PREMINULA sestra mi daje snagu

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan opena gde će mu protivnik biti Argentinac Tomas Martin Ečeveri koji iza sebe ima tešku životnu priču.

Ečeveri ima 24 godine i trenutno se nalazi na 32. mestu ATP liste, a protiv Đokovića je igrao dva puta i oba puta je izgubio. I pored toga, mladom Argentincu je Novak veliki idol i Ečeveri je u centar pažnje javnosti dospeo kada je na početku karijere poredio svoj rejting na ATP listi poredio sa Đokovićevim.

O Tomás Martín Etcheverry faz esse cartaz quando ganhou o primeiro ponto no ranking Atp. Amanhã vai jogar contra o Djokovic num Master 1000 pic.twitter.com/Sb2DxtxUe9 — Poc esportiva (@pocesportiva) May 12, 2023

Sada je Tomas Martin Ečeveri u Melburnu na putu do meča protiv Đokovića izbacio Endija Mareja i Gaela Monfisa i to bez izgubljenog seta, tako da će Novak sasvim sigurno imati težak zadatak.

Argentinac je posle pobede protiv legendarnog Francuza bio veoma emotivan:

- Ne mogu da verujem, to je ostvarenje sna. Hvala na podršci ove nedelje. Zahvaljujući mojoj porodici, oni su ovde. Veoma je važno to podeliti sa njima - istakao je on, a zatim dodao:

- Uvek tražim od svoje sestre snagu i ona mi je daje.

Sestra Tomasa Martina Ečeverija preminula je od raka dojke u 32. godini i ova tragedija veoma je pogodila Argentinca koji je jednom prilikom, na turniru u Tel Avivu, imao je posebnu poruku za nju.

- U važnom trenutku sam joj rekao, pomozi mi, molim te. I pomogla mi je da pogodim as - reči su koje sasvim sigurno lede krv u žilama.

Šta vi mislite, ko će odneti pobedu u meču trećeg kola Australijan opena, Novak Đoković ili Tomas Martin Ečeveri?

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!