OVO DO SADA NISTE ZNALI! Teniseri otkrili koju muziku slušaju na Australijan openu - njihov izbor će vas baš iznenaditi!

Dok kiša pada u ritmu tam-tama po Melburn Parku, viđeno je više teniskih zvezda kako unutrašnji mir i željeni ambijent usled brojnih prekida nalaze unutar rama svojih slušalica koje su uvek blizu njih.

Tako je Iga Švjontek – tokom pauze dramatičnog meča sa Kolins sa posebnim intenzitetom vežbala udarce oko svoje klupe uz za to nesumnjivo stimulativnu muziku dok se zatvarao krov Rod Lejver Arene. Upitana da podeli sa medijima svoj muzički izbor tokom turnira, Iga kaže:

“Slušala sam Rolling Stones-e, jer volim da u sebi ponavljam jednu pesmu ceo meč kao vežbu unutrašnje koncentracije. To mi daje energiju da se usredsredim na tehničke stvari u igri koje su mi bitne. Ne volim kada mi u uši uđe muzika sa razglasa u pauzama jer je uvek drugačija – i zato želim samo "Stounse”", kaže velika obožavateljka Ser Mika Džegera i klape.

“Ne mogu da vam kažem koja je, jer je to moja himna turnira – i ne bih da je upropastim time što bih vam je odala. Na mom prvom osvojenom Rolan Garosu je bila “Welcome to the Jungle”, a posle toga više nisam mogla da je slušam jer je oko nje stvorena takva frka, pa zato ova ostaje tajna”, izričita je Iga.

Ako vam ovaj izbor nije bio po volji, tu je i “DJ” Karlitos Alkaraz – sa svojim izborom: “Pre svakog meča slušam “Eye of the Tiger” ili “Heart On Fire”, jer me ta muzika baš motiviše. Veliki sam ljubitelj Rokija Balboe, i ova pesma me podseća na treninge koje je radio u tom serijalu filmova, čije sekvence premotavam u glavi”, odaje nam on.

Ni “hladni” Skandinavac Kasper Rud ne krije da muzika ima posebno mesto u njegovom životu, ali ne nužno kao izvor motivacije pred meč:

“Da budem iskren, ne slušam ništa posebno pred meč jer imam druge načine i rutine da se uvedem u zonu koncentracije. Rado sam i pre spominjao da sam veliki ljubitelj Weeknd-a i njegove muzike, pa sam prošlog leta tri puta išao na njegove koncerte. Skoro da mi je neutoljiva želja da ga slušam uživo. Muzika čini puno toga dobrog ljudima širom sveta, a meni najviše prija kada sam na dugim letovima, jer mi pomaže da se isključim iz svega”, kaže Rud.

Ako nam je Novak prošle godine u Dubaiju rekao da je “Sklanjaj se sa puta – ide baba ljuta” pesma koja mu pada na pamet kada izgubi, da onda poželimo da “plej-lista” Australijan Opena 2024. sadrži sve – samo nje i nju… Može li umesto nje – “Staying Alive” od takođe Australijanaca – BeeGees-a?

