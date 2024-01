"LEPO JE BILO BITI IZ SRBIJE DANAS NA AUSTRALIJAN OPENU" Analiza trećeg dana Grend slema u Melburnu

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Lepo je bilo biti iz Srbije danas na Australijan Openu, jer su naši igrači pobedili u tri od četiri meča – Krunić i Ćaćić u dublu i Novak u singlu, dok je Đere u paru sa O’Konelom ipak imao pretežak zadatak protiv aktuelnih šampiona Hidžikate i Kublera. Ipak, meč koji je privukao najviše pažnje po svojoj dramatičnosti bio je neverovatan povratak i dalje devojčice Mire Andrejeve posle zaostatka u trećem setu od 5-1 u meču protiv Dian Pari – a posle izgubljenog prvog sa 6:1 i osvojenog drugog istim rezultatom.

Upitana šta joj se dešavalo u glavi pri tom rezultatu, Mira kaže:

“Dobro sam se osećala posle drugog seta, ali je ona dobro počela – i posle nekoliko neiskorišćenih šansi sa moje strane, došla do 5:1. Onda sam sebi govorila da moram da osvojim barem još jedan gem, da se ne osramotim. Na 5:2 je imala 2 meč lopte, ja hazarderski krenula na mrežu bez predstave šta tačno radim, ali je ona srećom taj udarac promašila. Na 5:3 sam pokušala da vratim još jedan brejk, promašila riterne – i rekla sebi da sam odsvirala svoje. Onda su usledila dva potpuno nenormalna poena gde nisam imala ništa da izgubim, što je verovatno još lakše kada jurite rezultat i skače vam adrenalin. Iako sam na 6:5 izgubila svoj servis, znala sam da je samo pitanje stpljenja i vremena pre nego što osvojim taj set, I tako je to išlo”, prepričava čudo od deteta iz Rusije, koja će “uramiti tvit Endija Mareja o njenom meču, jer ni u snu nije mogla da pomisli da bi on komentarisao njenu igru time što je rekao da je uspela da se vrati u meč tako što je bila oštra prema samoj sebi.

Zanimljive paralele sa ova dva luda poena – i 9:7 za Štrufa u taj-brejku petog seta protiv Kecmanovića juče…

foto: David GRAY / AFP / Profimedia

Dok je Popirin zapamćen po tome što je sugerisao da je Novak donekle uživao u protekciji zbog 2 dana odmora posle 1. kola, njegov mnogo uspešniji sunarodnik Aleks De Minor smatra da se privilegija poređenja sa Novakom mora itekako zaslužiti, čak i kada je planiranje nastupa na određenim stadionima posredi.

„Sa iste strane žreba ste kao Novak, a dobili ste manju Džon Kejn Arenu pred svojom publikom. Da li mislite da bi to bio preveliki gest od strane organizatora da baš vas stave u glavni termin večernjeg dela programa na Rod Lejver Areni u nedelju veče?“ pitali su ga domaći mediji.

„To je odlično pitanje, i naravno da bih voleo da igram na Lejveru. Taj glavni termin je svakako poseban, ali morate to i da zaslužite. Ako me stave na njega, biću zahvalan – ali mi je u suštini skoro svejedno gde ću nastupati jer sve što želim je da uživam u tom meču i dam 150% svojih mogućnosti“, kaže miljenik „Ozijevaca“ De Minor, čije izjave o Novaku u poslednje vreme su bile mnogo više diplomatične nego prethodnih godina.

foto: EPA/RICHARD WAINWRIGHT

U epidemiji eliminacija nositeljki u ženskom delu žreba u singlu, Koko Gof izgleda veoma stabilno, dozvolivši zemljakinji Parks samo dva gema. Ipak, kod nje nije sve u igri, već i sposobnosti da „prevari samu sebe“. O čemu se tačno radi i ko joj je „prodao fazon“ koji joj puno pomaže da se usredsredi na konačni cilj na Slemovima, Amerikanka objašnjava:

„Važno mi je da se što duže zabavljam tokom turnira i da sam opuštena, a trofej će već sam stići. Ono što mi je strategija za pobedu pred svako naredno kolo je da se spremim kao da ću igrati još sedam mečeva posle a ne taj naredni, što mi smanjuje tenziju. Na to me je „navukao“ moj brat Kodi – rekavši mi da se uvek pretvaram kao da treba da osvojim tri seta umesto dva, ili više mečeva umesto tog jednog. Ako hoćeš da osvojiš Slem, moraš da pobediš u osam mečeva, a ne sedam. Da sam to počela da praktikujem na Rolan Garosu, kada sam upala u frku jer sam se približila cilju, možda bi sve bilo bolje. Zato sam na Ju Es Openu sebi stalno dodavala poene, setove, mečeve – i time skidala pritisak sa narednog izazova. Um kontroliše telo, i eto - ja ga malo prevarim“, objašnjava uz osmeh Koko.

Da vidimo kako će to izgledati ovog januara u Melburnu, i ko će se sve „upisati u ovu školu“...

