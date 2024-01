SRBIN PUCA OD SAMOPOUZDANJA! Kecmanović pred okršaj sa ALKARAZOM: Da li vidim sebe u Top 10? DA!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se danas u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije pošto je pobedio Amerikanca Tomija Pola posle pet setova sa 6:4, 3:6, 2:6, 7:6(7), 6:0.

Posle današnje pobede Miše Kecmanovića protiv Tomija Pola, Srbija ima dva predstavnika u drugoj nedelji muškog singla u Melburnu, i ta lepa iznenađujuća vest raduje svakog ljubitelja sporta u Srbiji.

A kako se oseća njen kreator?

“Osećaj je dobar. Želeo sam da igram pet setova, samo da vidim kako ću se osećati. (smeh) Srećan sam što sam opet u drugoj nedelji”, kaže Miša, koji je ponovio uspeh iz godine kada je Novak deportovan iz Australije.

Meč protiv Karlosa Alkaraza na Rod Lejver Areni očekuje našeg asa, a njegova prognoza glasi:

“Definitivno neće biti lako. Igrali smo pre dve godine (u Majamiju), a on je od tada uradio svašta, pa bio je i broj jedan na svetu. Veoma je agresivan, tako osvaja najviše poena, a kada “zagusti”uvek igra hrabro. Ja ću biti rasterećeniji, igraću opuštenije i nadam se dobrom ishodu”, prenosi nam Miša.

Četvrti set se pokazao kao presudan, o kome kaže:

“U četvrtom je bilo gusto, mislio sam da mogu kad sam već tu da dam sve od sebe, a ne da posle razmišljam šta bi bilo kad bi bilo. U petom setu je već bila druga priča bio sam čvrst, a on je pao. Tokom meča sam osećao da sam imao mnogo prilika na njegov servis. Igrali su se dugi poeni, ali nisam uspevao da ga prelomim. To me je strašno nerviralo, ali se na kraju dobro završilo”, sa olakšanjem zaključuje on.

Zamoljen da nam kaže šta je to što ga posebno motiviše u ovom trenutku da se izbori sa najvećim izazovima na terenu, Kecmanović je jasan:

“Trenutno mi je glavno to da mnogo želim i imam glad da se vratim tamo gde sam bio, a zatim da napravim iskorak. Hoću da “probijem” ovo stanje, jer sam već godinama od 30. do 50. Mesta. Dosta mi je toga, želja mi je da napravim iskorak na više pozicije”, uverava nas Miša.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Da li oseća umor posle četrnaest odigranih setova u prva tri kola?

“Možda ga malo osećam, ali sam radio mnogo na kondiciji, izdržljivosti - dokaz su i ova tri meča, pa mogu da kažem da sam spreman za sve što mi se dešava i što očekujem i da se osećam dobro.”

Upitan da prokomentariše da li se radije poistovećuje sa Rokijem Balboom ili Džonom Meklejnom iz “Umri muški” kroz ovakve mečeve, Miša nema dilemu:

“Roki je uvek autsajder, a za ponedeljak mi treba takvo osećanje da me nosi. Pošto Roki uvek pobeđuje na kraju, eto – jasno je zašto”, kaže Kecmanović.

Na opasku da je upravo Alkaraz rekao da voli da sluša glavni hit iz sage o Rokiju – “Eye of the Tiger”, dopunjuje se: “Pa eto, onda neka me sluša!”

Očekuje ga prvi meč na Rod Lejver Areni u karijeri, koji je trebao da se desi te teške 2022. kada je bio izvučen da igra u prvom kolu protiv Novaka, kasnije deportovanog iz Australije.

“Super je to što ću igrati na Lejveru. Do sada sam igrao na Centralnom terenu Vimbldona (upravo protiv Novaka), i lepo je što ću igrati na još jednom od najvećih terena u našem sportu.”

I na Rod Lejver Areni će očekivati zdušnu podršku svojih sunarodnika:

“Znači puno da čuješ svoje ljude, da i dalje veruju u tebe. Iako neće gledati Noleta, nadam se da će ih biti mnogo i da će mi pružiti podršku!”.

Na šta će sve morati da pazi Miša protiv Alkaraza?

“Treba na sve da obratim pažnju, moram da budem na sto posto svojih mogućnosti, jer ništa manje od toga neće proći”, svestan je zadatka koji ga čeka u ponedeljak on.

I za kraj – ono najvažnije; da li Miša Kecmanović sebe vidi u Top 10 ATP rang liste?

“Da!” direktan je naš as.

Neka onda tako i bude, a da važan korak ka tome bude načinjen baš u ponedeljak!

Kurir sport

