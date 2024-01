"LJUDI CEO DAN PIJU, I ONDA DOĐU NA TENIS" Đoković o PROVOKATORIMA sa tribina: "Ne volim to da izgovaram, ali ko zasluži, dobiće"

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Tokom dve decenije karijere na profesionalnoj turneji Novak je bezbroj puta doživeo razna dobacivanja od strane publike, a sinoć su se mogla čuti dva sa dijametralno suprotnih strana “Slušaj Gorana!” i na meč-loptu – “Vakciniši se!”.

Interesovalo nas je - koja su mu bila neka od najzabavnijih ili najiritantnijih dobacivanja iz publike do sada?

“Više se sećam iritantnih, da budem iskren. Ima komentara i naših i stranih u vezi s trajanjem meča – da moraju da stignu na večeru, da treba da idu na pivo i slično. To možda malo iritira u tom trenutku, ali nije strašno. S druge strane, mnogo se puta dešavalo da sam dobijao uvrede. To je već druga priča”.

Nikada nam ne kažete šta vam tačno govore tada?

“Neću, ne želim da pričam o psovkama, da ih ponavljam ovde. Naravno da psuju, pogotovo na večernjim mečevima. Kada ljudi ceo dan piju i dođu na tenis, a slučaj bude da gledaju mene koga možda baš i ne vole previše, pokušaju na svaki način da me ometu. Ako u tome ne uspeju, onda prelaze granicu, dozvole sebi previše i to je to. Izašao je snimak sa prošlog meča protiv Popirina, kada sam se ekspresivno radovao nakon što sam dobio meč. Uhvatila je u poslednjem momentu kamera šta sam ‘sočno’ izgovorio. Ne volim to da izgovaram, naravno, ali ko zasluži, dobiće i takav sočan odgovor””, direktan je Đoković.

