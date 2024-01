ZBOG JEDNOG NESEBIČNOG POTEZA MEDVEDEV POSEBNO CENI ĐOKOVIĆA: Slavni Rus OTKRIO kako mu je Novak pomogao kad je bio tinejdžer!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Ponovo je u svom elementu bio Danil Medvedev u rutinskoj pobedi protiv nekada opasnog protivnika Feliksa Ože Alijasima u tri seta.

“Noćni portir” iz Moskve koji je meč protiv Rusovorija završio oko 4 ujutru a legao tog dana u 7 je uspeo da reši “teniski džet leg” efikasnom pobedom u dva sata i devet minuta, a za to je “nagrađen” i informacijom da će ga u narednom kolu umesto prognoziranog Dimitrova čekati Nunjo Borges.

Kako je po tome na sličan način “počašćen” kao i njegov prijatelj Novak Đoković (Manarino umesto Šeltona), prisetili smo se njegovog “lansiranja u tenisku orbitu” i prvi Dejvis Kup meč koji je igrao za svoju reprezentaciju, te 2017. godine u Nišu, sa pitanjem:

Kako danas Danil Medvedev gleda na proces svoje afirmacije u svetu tenisa koji je ozvaničen upravo tih dana u Srbiji i mlađeg Danila Medvedeva iz tih vremena iz današnje perspektive?

“Mnogo sam sazreo od tih dana, jer sam u toj fazi karijere posmatrao tenis sa 90% ozbiljnosti samo dok sam bivao na terenu. Ono što mi je ostalo urezano u sećanje sa mog prvog nastupa za našu Dejvis Kup reprezentaciju u Nišu je da sam dokazao da mogu solidno da namučim Novaka na terenu, posle čega sam se doduše potpuno raspao u grčevima. To putovanje u Niš je bilo legendarno po mnogo čemu, ali sam tamo shvatio da ću morati da promenim neke stvari u svom režimu pripreme. Uopšte se nisam bavio time šta jedem; čak sam bio u stanju da smažem nešto od brze hrane pred sam meč jer sam mislio da to uopšte ne utiče na moj tenis. Imati dobar forhend, bekhend je bilo važno – mislio sam tada. Korak po korak sam učio i shvatao koliko je važno šta radite van terena, šta jedete, koliko spavate, kako tretirate i oporavljate svoje telo i koji su još mali detalji važni da bi sve bilo na mestu”, prenosi nam Medvedev.

foto: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

“Ja čudno funkcionišem i inače, eto, zamislite da mi puna soba ljudi priča da je nešto dobro i važno o čemu prethodno nisam imao pojma. Ja ću to saslušati u potpunosti, ali ako se meni ne učini da je to nešto što bih ja zaista radio ili praktikovao, nema šanse da ću se tome prikloniti ili ga prihvatiti. Kao što sam malopre rekao (Benu Rotenbergu) u poslednje vreme sam promenio puno stvari u svom životu i to je nešto što bi sigurno iznenadilo mnoge ljude koji me duže poznaju. To je prvi deo priče o Danilu Medvedevu tada i sada a koji vezujem za vreme kada sam imao legendarni Dejvis Kup nastup u Srbiji”, kaže Danil, i nastavlja:

“Pre tog meča, trenirao sam sa Novakom i pre treninga me je pitao da li ću igrati za Dejvis Kup reprezentaciju Rusije protiv Srbije za koji dan? Rekao sam mu da nameravam da igram, a onda me je on pitao da li bi želeo da letim sa njim privatnim avionom u Niš. Iskreno, ja sam tada bio veoma stidljiv i mehanički odgovorio da je savez već kupio karte, da sam u obavezi prema saigračima i ostalo, iako je let bio sa presedanjem od više sati, posle čega bismo se još vozili. Kad sam to skapirao, po glavi je počela da mi se mota priča ma mogao si da prihvatiš poziv, nije to ništa loše. Sat vremena posle treninga, odvažio sam se i pitao ga: 'Novače, da li si stvarno bio ozbiljan kada si mi ponudio da letim sa tobom u Niš?' Kada je odgovorio potvrdno sav srećan sam rekao: 'E pa, onda prihvatam!” prepričava nam ovu zgodu Medvedev.

foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

“Siguran sam u to da ljudi ne poznaju Novaka na taj način. On ume da bude oštar, beskompromisan na terenu, kao što i ja mogu biti – ali tada kada smo leteli zajedno za Niš ja sam tek ušao u prvih sto na svetu a on bio broj jedan. Danas sam ja broj tri, on i dalje broj jedan, ali to ni na koji način nije promenilo njegov odnos prema meni ili drugima. Prema meni se ponaša na isti način kao pre, i iako sam mu postao mnogo ozbiljniji rival nego što je to pre bio slučaj, van terena se prema meni odnosi na isti prijateljski način. To volim kod njega i smatram izuzetnom odlikom njegove ličnosti”, zaključuje Medvedev.

Kad su se mikrofoni ugasili, ostao nam je nedorečen na pitanje da li se seća da je tada “tamanio” niške ćevape - ali dobro, oprašta mu se.

Zna Danil da je uvek dobro došao u Nišu i Srbiji, a pogotovo ako ostavi tri seta “u kasi” kao i tog 3. februara 2017.

