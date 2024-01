ZNAM ŠTA MORAM DA URADIM! Đoković UNIŠTIO Manarina, pa otkrio: Mislio sam da će biti MANJE STRESA, nerviram se ako nije sve dobro!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pokazao je dominaciju u meču osmine finala Australijan opena.

Francuskog tenisera, Adrijana Manarina, inače 19. na ATP listi, pobedio je prepustivši mu ukupno tri gema.

Nakon ubedljive pobede govorio je o rezultatu koji se ne viđa često.

- Nisam puno puta bio u situacijama da sam igrao 6:0 6:0, prvi Rolan Garos protiv Đineprija je bio 6:0 6:0 3:0 i nije mi prijala tenzija tom prilikom, pa mi je prijalo da ne mislim o tome kada je bilo 1:1 na početku trećeg. Mislim da sam odlično igrao u prva dva seta, terao ga da se muči na mojim i njegovim servis gemovima i to je sve super funkckiosalo. Servisi su me služili kad je bilo potrebno protiv igrača koji voli da igra mačke i miša, ima ravan bekhend, koristi intelekt I talenat I tera vas da se puno trudite u meču. Udarci su mi bili super i realizacija plana igre - rekao je Đoković pred novinarima i nastavio:

- Poslednja 2 meča su bila mnogo bolja od prva dva, što je česta pojava ovde. Danas je bio najbolji dan po tome kako sam se osećao i kako sam igrao, i radujem se drugoj nedelji. Mečevi neće biti laki i ono što je važno za moj tenis će biti u fokusu iz dana u dan. Idem u dobrom pravcu.

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Poručio je najbolji na svetu da gleda mečeve drugih tenisera, ali i teniserki.

- Iako ih dobro poznajem, moram da uradim domaći jer svako napreduje i proba različite stvari, sakrije nedostatke u igri. Moja strast i ljubav ali i posao je tenis, i tu imam svakodnevne obaveze. Ali da li gledam tenis kao zabavu? Ne tako često, ali sam gledao Ribakinu I Blinkovu, iziuzetno uzbuljiv taj-brejk. Gledam i druge konkurente, svi pratimo jedni druge, što je normalno. Više pratim moj deo žreba nego drugi, predstojeće protivnike.

Odgovorio je Novak i na pitanje da li ima problem sa motivacijom u trenutku kada ima prednost od 6:0, 6:0.

- Osvajanje slemova i rekorda je uvek legitiman cilj, ali i strast i ljubav za takmičenjem. Puno energije I entizuajma unosim u treninge kako bih mogao da se takmičim. Odvajanje od porodice mi smeta sve više i pokušavam to da rešim kroz planiranje sezone. Stekao sam pravo da biram gde ću da igram. Uživam u brejk poenu za i protiv mene, emocije i uzbuđenje koje to stvara. Uživam u danima na Grend slemovima, turnirima na kojima se ispisuje istorija.

Pričao je i o završetku karijere i priznao da još uvek nema plan kada bi mogao da se oprosti od profesionalnog igranja tenisa.

- Pričao sam o tome u poslednje vreme. Iako sam broj jedan ne bih još napuštao tenis, već tek kada bih shvatio da nisam više konkurentan. Ipak i to može da se promeni. Otac sam i suprug, uživam u privatnom životu, imam i druge obaveze.

- Mislio sam da ću se ove godine osećati malo opuštenije, uz manje stresa na treninzima itd. ali to nije slučaj već je kao što je bilo i uvek. I u današnjem meću sam pokazao koliko su mi svi detalji igre važni i uvek nastojim da budem sve bolji. Frustrira me ako nešto ne bude dobro, i ta vatra mi je pomogla da ostanem u konkurenciji. Jedan deo mene i dalje uživa u procesu, ne zbog para itd. već zato što uživam. Ne vidim sebe kao ništa drugo nego velikog takmičara, i to je moj stili koji će me pratiti do kraja.

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Đokovićev protivnik u četvrtfinalu biće Amerikanac, Tejlor Fric, protiv kojeg ima učinak od osam pobeda, bez poraza.

- Veoma prodoran, jak servis. Solidan, ravan bekhend. Mislim da njemu odgovaraju ovakvi uslovi. Loptica je sporija, ima vremena da se namesti da odigra prodordno. Imam odličan skor sa njim, poslednji put sam ga pobedio u četvrtfinalu US opena. Znam šta mi je činiti. Ako budem bio na svom nivou, mislim da su mi jako dobre šanse da pobedim. Lopta je okrugla, kao što kažu u fudbalu - zaključio je Novak uz osmeh.

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis