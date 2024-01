ODJECI BURNIH DANA U MELBURNU: Beloruskinja jedina sija u crvenom, Cicipas na kratko upada u očaj, a tinejdžerka se oseća matoro

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Impresivan turnir igra aktuelna osvajačica Ju Es Opena Koko Gof, koja je u dosadašnja 4 meča dozvolila maksimalno 3 gema po meču svojim protivnicama, sa izuzetkom sunarodnjakinje Dolhajd u drugom kolu, kada je prvi set uzela u taj-brejku.

Već se nazire “finale pre finala” sa Arinom Sabalenkom, i mnogima je krivo što se njih dve nisu našle sa različitih strana žreba, jer nije realno da će bilo koja izazivačica sa druge strane učiniti finale protiv devetnaestogodišnje Amerikanke ili braniteljke trofeja iz Belorusije neizvesnim.

Bilo kako bilo, Gof i dalje privlači posebnu pažnju na sebe svojim igrama, izgledom – ali i aktivnostima van tenisa. Upitana da li je svesna da je, pored svih uspeha i uloge u teniskoj javnosti, i dalje “samo” tinejdžerka, Koko odgovara:

“Videla sam jutros post Američke teniske federacije koja me je podsetila na moje godine, i često mi se desi da to zaboravim. Znam da uskoro više neću biti tinejdžerka, ali mi se čini da sam proživela više života u poslednje 4 godine i da se svakako osećam starijom od 19. Kada gledam druge devojke na turneji koje sada imaju 16 ili 17 godina izgledaju mi tako mlado, a ja – baš staro, iako znam da to nisam. I pored toga, često zaboravljam koliko mi je godina”, iskrena je ona.

Na putu do finala Ju Es Opena je imala mnogo teži put nego ovde, pa je bilo zanimljivo čuti da li se oseća “nedovoljno ispečenom” pred završnu fazu turnira u Melburnu?

“Verujte mi, ne osećam se nedovoljno ispečenom ni najmanje. Volela bih da svaki meč pobedim što lakše, ali znam da to neće biti slučaj. U Njujorku je svaki meč bio pravi ulični okršaj, ali nisam sigurna da je to baš idealan način da se osvoji Grend slem turnir. Tada sam bila fizički i mentalno spremna na to, ali se to možda neće više ponavljati. Cilj u Melburnu mi je bio da ne izgubim set u prvim rundama, i da se previše ne opteretim u fizičkom i psihičkom smislu. Iako imam 19 godina, nije baš uvek moguće oporaviti se od prethodnih napora kao da vam se ništa nije dešavalo u međuvremenu – i polako se spremam za period kada će to ređe biti slučaj".

"Sve što sam do sada radila u svojoj karijeri bilo je usmereno ka njenom što dužem trajanju, i u tom smislu mislim da će mi biti važno da budem sve više koncentrisana na situacije kada se lome gemovi na 30-obe ili 40-30. Čak i ako ste u prednosti, morate da budete potpuno fokusirani na konačno ostvarenje cilja. Na Ju Es openu sam imala teže protivnice ranije, pa su mečevi zato duže i trajali – ali bez obzira na to, cilj će uvek biti da budem najbolja u prelomnim trenucima”, kaže “stara” Koko.

Arina Sabalenka je do sada bila barem jednako impresivna kao i Gof, dozvolivši isto ne više od 3 gemova u setu svojim protivnicama do sada. Ipak, ono što je bilo interesantnije u vezi nje bio je upečatljiv imidž “dame u crvenom”.

Ako ne grešim, Vi ste jedina igračica u Melburnu koja nosi crvenu haljinu? Da li je “kul” imati svoju kolekciju i da li postoji neka priča iza boje koja se vezuje isključivo za Vas – pitale su kolege?

“U pravu ste, jedina sam koja nosi crvenu haljinu. Nisam bila uključena u izbor boje ili kroj, već mi je brend samo dostavio model koji ću nositi ovde i bila sam oduševljena time što ću biti jedina u crvenom. Zahvalna sam brendu što su mi stvorili priliku da se osećam posebno. Naravno, uvek ću želeti da moja pojava i nastupi budu upamćeni po još nečemu osim boji haljine, ali sam veoma srećna što sam i na ovaj način izdvojena da budem posebna”, kaže Sabalenka, koju je brend i na Ju Es openu istakao time što je jedina nosila roze haljinu.

Šta reći osim – dobar izbor!

Na žalost naše “grčke braće” njihov idol Stefanos Cicipas nije uspeo da ponovi prošlogodišnji plasman, poražen u osmini finala od Tejlora Frica već u 4 seta.

Upitan kako planira da se “izvuče” iz lošeg raspoloženja koje je usledilo, Cici kaže:

“Neminovno je da ću biti loše raspoložen nekoliko dana, ali ne i celu nedelju (osmeh). Razmisliću malo o tome gde sam grešio, nastojaću da u pripremama za naš sledeći meč bolje vizualizujem ono što bi moglo da me očekuje – a da moje emocije slegnu u sloj iskustva koji će biti deo mog teniskog puta i nadalje. Biti poražen nije nužno loš osećaj, već više evolutivan, vezan za stalnost i sveprisutnost promena. Jednog dana ste Top 10, drugog više niste i moraću da nastavim sa radom i sazrevanjem kroz ovakva iskustva i traženjem momenata koji su vam donosili pozitivna osećanja i rezultate kako bi ih ponovo oživeo”, kaže Stefanos.

“Bolni su ovakvi porazi, a momenata slavlja u našim životima i nema toliko puno. Mnogo je više ovakvih bolnih i teških, onih u kojima patite – u poređenju sa onima koji se pamte po slavi, počastima i otvaranju boca šampanjca. Mali je procenat prijatnih događaja i sećanja iz kojih teniseri crpe motivaciju za ponovljene uspehe tokom godine, to je sigurno”, prenosi nam deprimirani Grk iz drugog najvećeg grčkog grada na svetu.

Glavu gore Cici, Novak je posle 30-te osvojio polovinu od svoja 24 Grend Slem trofeja…

Sutra počinje završna nedelja 112. izdanja Australijan Opena, krcata sjajnim tenisom i uzbuđenjima.

Vežite se, polećemo!

