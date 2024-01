"OVO OVDE JE ĐOKOVIĆEVA KUĆA" Moćne reči bivšeg Noletovog trenera - željno priželjkuje jedan meč u Melburnu, nada se spektaklu!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Radek Štepanek je tokom 2017. godine bio trener Novaka Đokovića u paru sa Andre Agasijem, i iz tih vremena ih vezuju veoma bliski prijateljski odnosi.

Novak je bio počasni gost na Radekovom venčanju u Pragu, i veoma često i rado priča o Noletu. Ovoga puta je primarno pitanje medija na sesiji razgovora sa legendama Australijan Opena bilo vezano za Janika Sinera i to koliko bi daleko mogao da dođe u ovogodišnjem žrebu u Melburnu.

“”Janik igra sjajno ne samo ovde, već u poslednjih godinu i po dana. Daren Kejhil radi izvanredan posao s njim, i Siner vidno napreduje u svakom segmentu igre. To je bio izuzetno dobar potez kada se on pridružio Simone Vanociju i ostatku originalnog trenerskog tima. Lično očekujem da će meč protiv Novaka u polufinalu biti izvrstan i da će to biti jedna velika teniska borba. Činjenica je da Siner do sada nije potrošio mnogo energije, rezervoar će mu biti pun - ali ovo je Novakova “kuća” i igra se na tri dobijena seta, što je ipak drugačije u odnosu na mečeve u kojima ga je Siner pobeđivao. Znam da Novak želi da spreči “pristup u njegovu dnevnu sobu” (misleći na Rod Lejver Arenu), ali Siner nije bez šansi – te očekujem sjajan meč ako do njega dođe””, prenosi nam Štepanek.

Po koju reč o Novaku rekao je i legendarni kiparski as Markos Bagdatis, proslavljen u Australiji po najkasnije završenom meču protiv Hjuita u istoriji Grend Slemova Open ere davne 2008. godine, u 4:33 ujutru, ali i po 4 meča koja su “otišla” u pet setova pre finala protiv Federera.

Do sada je na Australijan Openu ove godine odigrano 32 mečeva najdužeg trajanja, i turnir se približava rekordnih 35 sa Ju Es Opena 1983. godine. Šta je to što je dovelo do silnih iznenađenja na ovom turniru, i da li nas očekuje još do njegovog kraja, pitan je Markos?

“Tenis se zasigurno promenio proteklih godina, vidimo sve neizvesnije mečeve na obe strane – pa broj onih koji se odlučuju u pet setova ne iznenađuje. Jedan od takvih sam pobedio protiv Štepaneka u drugom kolu, i lepo mi je da se toga prisećam ovde (smeh). Sam vrh muškog i ženskog tenisa sada prate I ostali igrači i igračice, još veći broj njih, i ne iznenađuje što pored Novaka i Rafe sada imamo još onih koji mečeve čine dužim i neizvesnim”, kaže on.

