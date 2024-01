"TOLIKO JE VEĆ SVEGA U MENI DA BIH EKSPLODIRAO" Novak otvorio dušu i govorio o SUJEVERJU: Nisam rob navika, ali su IZUZETNO BITNE!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Svašta su pričali teniseri i teniserke ovih dana o tome koje običaje, rituale i sujeverja upražnjavaju i poštuju tokom turnira, pre mečeva i slično, pa nam je bilo interesantno da isto pitanje uputimo i Novaku Đokoviću.

Znamo da niste rob navika i sujeverja pred mečeve…

“Postoji razlika, moram da te ispravim”, prekida nas Novak, i objašnjava: “Nisam rob navika, ali one su izuzetno bitne; imam ih i poštujem ih. Sujeverje je nešto drugo, nemam sujeverja. Doduše, ponekad volim da se tuširam u istom tušu u svlačionici. Ne mislim ‘jao, izgubiću ako to ne uradim’, te mi i nije problem ako je baš taj tuš zauzet”.

foto: agnfoto / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pevate li pod tušem – nadovezalo se pitanje?

“Pevam pod tušem, što da ne? Ja sam pripadnik “stare garde” kada je muzika u pitanju, jer volim osamdesete i devedesete”, kaže Novak, a mi spominjemo Alkarazov izbor (muziku iz filma “Roki”) na šta Novak odgovara: “”Okej, Rokija dakle…Da, volim ali nisam u tom fazonu da se gledam u ogledalo i da se pumpam uz “Eye of the Tiger”. Meni to ne treba, jer toliko je već svega u meni da bih ionako eksplodirao. Meni treba nešto da me malo smiri, pa više slušam npr. klasičnu muziku. Zaista bih eksplodirao bih kad još slušao i muziku iz “Rokija””, u opštem zezanju komentariše srpski super-heroj.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!