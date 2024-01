KAKVE ZAPRAVO FRIC IMA ŠANSE U ČETVRTFINALU AO? Đoković je apsolutni VLADAR i sve od njega zavisi - jednu stvar smo odavno naučili

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Kada bi vladala standardna percepcija da osvajač 24. Grend Slema i 98 ATP trofeja Novak Đoković danas igra protiv igrača koji je u svojoj karijeri do sada osvojio toliko trofeja kao 36-godišnji srpski as samo u 2023. – Tejloru Fricu se ne bi mogle dati skoro nikakve šanse u ovom meču.

Ali, kako se organizator odlučio za “političku korektnost” i danas u planiranju raspored prednost dao damama i mlađim pretendentima na Grend Slem srebrninu (Sabalenki i Krejčikovoj, te Sineru i Rubljovu) mnogi će reći da je ovaj potez zapravo bio “politički” i “nekorektan” prema četiri puta izglasanom najboljem sportisti sveta koji ovde nastoji da ponovo redefiniše istoriju ovog sporta.

Ko bolje poznaje Australijan Open, na drugu pomisao se neće previše čuditi zbog ove odluke, ali, šta je, tu je – i idemo dalje, nadajmo se – do kraja. Novak i Tejlor igraju u četvrtfinalu Slema drugi put uzastopce (Njujork 2023. Novak 3:0), a pobeda bi Novaku donela produžetak rekordnog niza od 48 polufinala na Grend Slemovima (od 73 nastupa na Slemovima). Fric nastoji da u svom 3. četvrtfinalu na najvećim turnirima prvi put uđe u najboljih 4, što je cilj i Andreju Rubljovu večeras protiv Janika Sinera – u prvom sudaru dva Top 5 igrača u Melburnu. Jedini prethodni meč koji su Đoković i Fric odigrali u Melburnu te 2021. nije bio bez kontroverzi i neizvesnosti, jer je Novak igrao uz tešku povredu abdomena i morao da spašava meč u 5 setova posle vođstva od 2:0 – da bi Fric po porazu tu povredu ocenio kao “sumnjivu” jer je Novaku spomenuto pošlo za reketom uprkos svim očekivanjima.

Od tada su njih dvojica “izgladili nesporazume” (pogotovo kada je Novak na kraju osvojio taj Australijan Open te se videlo da on može i još više od pobede nad Fricom), pa su svi naredni mečevi protekli u duhu izuzetnog poštovanja. “Kad Novak ne igra, mi ostali imamo neke šanse. Kada je on tu i spreman je – računajte da je stvar rešena,” rekao je Fric u Torinu pretprošle godine po šestom porazu od srpskog asa. Pet mečeva su njih dvojica do sada igrali na tvrdoj podlozi, samo u Melburnu je Amerikanac uzeo Novaku jedan ili više setova pa su nadanja da će prvi put u karijeri uspeti da pobedi svetskog broja 1 (u 8 nastupu protiv njih) veoma skromna.

Novaku se smeši 11 polufinale na Australijan Openu I izjednačenje na drugom mestu sa Džekom Krofordom (Federer prvi sa 15), kao i 33. uzastopna pobeda na ovom turniru, najduža među teniserima u Open eri. U 10 od dosadašnjih 13 četvrtfinala u Melburnu Novak je bio uspešan (porazi od Rodika, Conge i Vavrinke kao izuzetak), dok je od 57 nastupa u Grend Slem četvrtfinalima izgubio samo 10. Činjenica da je u svom 58. četvrtfinalu na Slemovima ga izjednačava sa Federerovim rekordom, dok je na deobi drugog mesta sa Nadalom i Njukombom po 14 učešća u četvrtfinalima u Melburnu (Federer prvi sa 15.)

U vrelini i sparini Rod Lejver Arene Novaka će interesovati to da što pre uspostavi dominaciju u igri i što efikasnije krene da završava posao. To će danas svakako biti proces a ne trka, i naš as bi velike nade trebao da polaže u servis i mogućnost primene paterna udaraca da bi se što pre sticala dominacija i prednost u razmenama potom. Fric zna da napadne drugi servis, pa će prvi nivo defanzive i tranzicija u napad biti varijabile koje će odlučivati o toku gemova i trajanju poena. S obzirom na toplotu obojica igrača će nastojati da krate poene, ali će tu nabrekla loptica obojici praviti komplikacije pri eventualnim dropovima, volejima I kratkim dijagonalama, pa će biti zanimljivo videti ko i kada će se odlučivati na šta u ovom smislu I kakav će odgovor onog drugog biti.

U suštini, Novakova najveća oružja su servis, ritern, postojanost na osnovnoj liniji i mentalna snaga da tranzitira iz jednog stila igre u drugi i adaptira strategiju na najefikasniji način prema onome što stiže od Frica. Kada ovo kažemo, mislimo na oba scenarija – i da pođe po dobrome pa da se stvari operacionalizuju i ubrzaju i još podigne nivo agresivnosti uz češče izlaske na mrežu, a ako je loše – da se zbiju redovi, smanje greške, konsoliduju servis i ritern, probaju varijacije sa iznenadnim izlascima na mrežu i nađe način da se Amerikanac što češće oseća nekomforno na terenu.

Ako jedan set I ostane na strani protivnika, to je dovoljna žrtva za ulazak u istorijsko 11. polufinale u Melburnu – gde, naučili smo dobro, Novak dalje ne gubi do kraja!

