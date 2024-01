ZNAM KO SAM I ŠTA SAM! Đoković poslao jaku poruku posle plasmana u polufinale: Kakvu ću prednost imati?! Idem na titulu!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, obratio se novinarima i javnosti na konferenciji za medije nakon plasmana u polufinale Australijan opena.

Posle velike borbe u četiri seta koja je trajala gotovo četiri sata, Srbin je pobedio sjajnog Tejlora Frica.

Priredio je odmah posle meča šou uz pomoć Nika Kirjosa, a "družio se" ubrzo i sa Barbarom Šet.

A, onda je stigao na konferenciju za novinare i na početku govorio o teškim vremenskim uslovima i dobroj igri rivala.

- Čekao sam da čitav stadion bude u senci, bilo je jako toplo. Izgubili smo dosta snage, fizički smo radili, on je bio agresivan, prilično je dobro servirao i ostavljao me daleko iza linije. Video se njegov plan, bilo mi je jako teško da igram u prva dva seta. Posle sam počeo da igram bolje, da se osećam bolje, ali i servis... Servis me je služio, imao sam više asova od njega, to mi je olakšalo život. Kako sam igrao u trećem i četvrtom me jako raduje - poručio je Novak.

Govorio je i o rasporedu za nastavak turnira. Njegov protivnik biće Janik Siner ili Andrej Rubljov koji svoj meč neće početi pre 22.30 časova.

- Kakvu ću prednost imati? Imaćemo dva dana slobodno, ko god da pobedi može da se odmori. Raspored je postala vruća tema, pričao sam to već, ne mogu da dam čist odgovor na to. To je na nadležnima da reaguju, da se potvrde da nema kasne završnice. Grend slem i ATP imaju drugačije zakone, ako rasporedite dva meča da počnu u 12, da se igraju u pet setova, potrebno je 45 minuta da očiste stadion, a Gof je igrala dug meč, ja sam igrao dug meč...

- Nije idealno za Sinera i Rubljova, nisu sigurno srećni zbog kasnog početka. Videli smo u prošlosti to, da se završava u 04.00 časova, ja sam bio deo toga, ali je posle četvrtfinala zagarantovano dva dana. Shvatam to, možda da se igra manje mečeve na glavnom terenu, ekonomska dobit je tu, to razumem. Tu je mnogo elemenata, televizije su platili velike pare, oni na kraju govore kojeg igrača žele da gledaju. Krejg Tajli uvek želi najbolje, razuman je, sluša igrače, ali televizije imaju veliku moć i dopiru do miliona ljudi. Teško je reći šta je ispravno.

Još jednom se osvrnuo na dnevni termin i teške uslove.

- Obojica smo osećali vrućinu, a kada igrate na betonu, beton zadržava vrućinu. Tu je veća nego na tribinama. Veoma je teško da se hidrirate, da kontrolišete disanje, potrebno je mnogo energije i nemate dovoljno vremena da se oporavite. Koristio sam vrećice sa ledom, da nekako spustim temperaturu, jer se osećate zarobljeni u vrućini.

Poručio je i da nije uživao u meču.

- Rekao sam to mom timu, da ovaj meč nije za uživanje. Pokušao sam da se držim onoga što želim, ali je bilo dosta patnje. Imate takvih dana da prihvatite okolnosti i da uzmete najviše od toga.

Novak je izjednačio rekord Monike Seleš pošto je došao do 33. uzastopne pobede na Australijan openu.

- Mnogo mi znači, nisam znao! Zaista volim Moniku, imam Moniku u glavi kada sam odrastao u Srbiji, jer je Jelena Genčić je radila sa Monikom kada je bila mlađa. "Monika radi ovo, Monika radi ono", ona je jedan od idola, kada sam imao priliku da je upoznam, bio sam veoma nervozan. Priča naš jezik jer je rođena u Srbiji, znam da je imala sjajnu karijeru, dobro je igrala u Australiji. Svi se pitamo koliko je mogla još da nije bilo onoga kroz šta je prošlo. Samo najlepše reči o njoj i drago mi je što delimo taj rekord. Ako je igde turnir gde ću "kopati", onda je to Grend slem. Ne želim da ostavim po strani i odustanem od tog niza na Rod Lejveru. To je nešto što me dodatno gura, volim da igram na tom terenu.

Upitan je srpski teniser i za mišljenje o potencijalnom spajanju ATP i VTA.

- Da, čuo sam. Ne znam da li se totalno spaja ili samo komercijalna saradnja dva tura. Logično je. Imamo dosta zajedničkih događaja, pokušavamo da još dosta stvari spojimo, ali kada dolazimo do totalnog spajanja, nisam siguran da će to raditi. Razlika, onako kako ture operišu, nisam više u savetu i nemam mnogo informacija, ali videćemo kako će to izgledati.

Osvrnuo se i na lepe reči koje je dobio od Radeka Štepaneka.

- Naravno da mi godi i prija da čujem. Radek je moj bivši trener i dobar prijatelj, imam sjajan odnos. Hvala mu na rečima. Osećam se jako samouvereno kada izađem na Rod Lejver arenu, mislim da sam to zaslužio, nisam mnogo izgubio mečeva tamo, sve to doprinosi samopouzdanju i takođu velike želje da se nastavi taj niz.

Eventualna titula u Melburnu bila bi rekordna 11. za Novaka.

- Sve je stvar perspektive. Moja tačke je da moja pažnja na mene, kako ja da pobedi. Može svako da me pobedi, mogu i ja svakog da pobedim, zavisi kako se gleda sa psihološkom aspekta. Znam ko sam i šta sam i šta sam postigao, znam da mogu da pobedim svakog. Nije tajna da se ide na titulu, još dva meča je ostalo - zaključio je Đoković.

