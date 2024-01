"NE ŽELIM DA ME PITAJU O POLITIČKIM TEMAMA, OSEĆAM DA ĆU NADRLJATI ŠTA GOD DA KAŽEM" Novak zagrmeo na AO, o ovome neće da priča!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Na konferenciji za medije posle plasmana u 11. polufinale Australijan Opena jedan deo ostrašćenih medija je, po ko zna koji put, probao da “zakači osećanje krivice” Novaku Đokoviću zbog nečeg što nema nikakve veze sa njim.

Ono što je njih isprovociralo na ovu “akciju” bila je odluka turnira da zakaže mečeve tog dana tako da Siner i Rubljov igraju na kraju, koji se ispostavio kao veoma dug zbog produženih mečeva dnevnog dela programa, te su Rus i Italijan završili svoj meč oko pola dva narednog jutra. Zanemarivši činjenicu da je desetostruki osvajač Australijan Opena po prvi put u dugom nizu godina bio određen da igra dva puta uzastopno u veoma neugodnom dnevnom terminu i da ni na koji način time nije bio privilegovan, mediji sebi ponovo daju slobodu da tendencioznim provokacijama stvaraju narativ koji nema uporište ni u jednom kriterijumu teniske i medijske profesije.

foto: Ciro De Luca / Zuma Press / Profimedia

U tom smislu smo pitali Novaka šta je to o čemu mediji propuštaju da sa njim i legendama ovog sporta pričaju a da zaslužuje pažnju?

“Znamo da se najčešće igrači pitaju oko mečeva i onoga što se danas desilo ili im predstoji, ili pak nečeg što je vezano za određene teme koje su, tako da kažem, aktuelne u svetu tenisa kao što je bilo pitanje o mogućem ujedinjenju ATP I WTA organizacija. U tom slučaju mediji žele iz vas da izvuku određene informacije, a to me ponekad stavlja u neprijatnu situaciju jer ne želim uvek da budem pitan o nečemu što bih radije nazvao “političkim” temama u tenisu. To je izuzetno nezgodna teritorija gde bukvalno osećaš da ćeš “nadrljati” – šta god budeš rekao. Ponekad se zato treba držati opštih mesta i ne ulaziti temeljno u detalje i određenu diskusiju, a ponekad – jer sam ja takav kakav jesam - želim da produbim određenu temu jer smatram da je važna”, odgovara on, i nastavlja:

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

“Na Ju Es Openu sam pričao na temu kladionica, i primetio sam da se nije pisalo dovoljno o tome. Po meni je to tabu-tema koja zaslužuje veću pažnju. U našem društvu brinemo o tome kakva budućnost naš čeka i kakav svet ostavljamo našim mlađim generacijama, a ne želimo da pričamo na temu kladionica jer su možda i neki viši ekonomski interesi u pitanju. Upravo je otvoreni razgovor na tu temu prvi korak u procesu koji bi mogao da donese pozitivnu promenu po toj temi. To je tema o kojoj volim da iznesem svoj stav u razgovoru sa medijima – bio ja pitan o tome ili nečemu drugom, i koristim priliku da u okviru odgovora ubacim taj element i pokrenem diskusiju po tom pitanju. Postoje teme o kojima volim da razgovaram a da mediji nisu toliko zainteresovani za njih, i tu stalno igramo neki ples na “tankoj žici” sa vašim kolegama. To je priroda današnjih medija i način na koji se informacije prenose širom sveta danas”, ističe Novak.

“Eto, pre nekog vremena sam video da je neki američki novinar napisao da Novak otpušta ceo tim i ulazi sa Saudijcima u razne aranžmane. Kada ljudi pokrenu neku priču koja nema veze sa stvarnošću – to može da ti naškodi i napravi veliku štetu i tebi, i brendu, i celom timu – ostavivši vas da morate da se nosite sa posledicama takvog nesuvislog gesta, izmišljotine. Imamo i dugogodišnji primer još jednog novinara iz iste zemlje koji se već godinama bavi jednim teniserom iz Nemačke, a da se pre toga na sličan način odnosio prema meni. Srećom, to je ređe slučaj u poslednje vreme, ali je svojevremeno ličilo na neprestajnu hajku, želju da se bukvalno stvori konflikt. Ja zaista ne razumem takvo ponašanje, takva nastojanja i ciljeve. Ako zaslužujem da budem kritikovan, pa i na oštriji način – to je sasvim u redu, ali ako neko želi da piše o nečemu a da pritom izbegava da mi to kaže u lice – to je onda licemerno i ne volim takve gestove. Nažalost, to se dešava i više puta sam to doživeo u sali za medijske konferencije”, komentariše Novak.

