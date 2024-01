"TA NJEGOVA NESPOSOBNOST..." Bivša najbolja teniserka sveta ŠOKIRANA partijom Đokovića: Ne može da veruje da je Srbin tako odigrao

Nekada najbolja teniserka sveta Žastin Enan razočarana je nastupom Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena.

Podsetimo, Novak je prvi put u karijeri doživeo neuspeh u Melburnu u ovoj fazi takmičenja. Janik Siner rutinski je savladao srpskog asa rezultatom 3:1 u setovima i zasluženo izborio plasman u finale.

Novak je odigrao jednu od najlošijih partija na Grend slem turnirima u karijeri.

"Đoković je imao dosta problema protiv Frica sa brejk loptama. Pokazao je nekoliko negativnih znakova tokom Australijan opena. Svi znamo njegovu sposobnost da se stalno vraća. To je činio u nekoliko navrata tokom turnira. Danas nas je iznenadio nedostatak reakcije", kaže Enan i dodaje:

foto: AP Louise Delmotte

"Sinerov nivo je bio veoma, veoma dobar i to smo očekivali. Ali broj neiznuđenih grešaka, sporost Đokovića, ta njegova nesposobnost da reaguje... To je bilo nešto što nismo predviđali. Đoković je bio dovoljno lucidan da to kaže. Ali to ništa ne umanjuje činjenicu da se divite protivniku i kažete: 'Ovo je jedan od mojih najgorih Grend slem mečeva' Mislim da je to istina", zaključila je Belgijanka.

foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Kurir sport/B92

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis