BITKA ZA TROFEJ I 3.125.000 DOLARA Sve je spremno za teniski SPEKTAKL: Ko će ispisati nove stranice istorije - Siner ili Medvedev?

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Da li je će Danil Medevedev postati 32. igrač u Open Eri i šesti aktivni teniser koji će osvojiti više Grend Slem titula u svom osmom pokušaju da se domogne druge najvrednije titule sezone, ili će Janik Siner postati treći osvajač takvog trofeja iz Italije već u svom prvom Grend Slem finalu?

Ako Siner pobedi i Medvedeva, postaće najmlađi šampion u Melburnu (22 godina 165 dana) od Novaka Đokovića koji je prvi veliki trofej osvojio 2008. godine., kada je imao 20 godina i 250 dana.

Od ukupnog nagradnog fonda Australijan Opena ($ 29,775.000 australijskih dolara) pobedniku muškog finala pripada $3,125,000 a poraženom $ 1,725,000, više nego ikada u Melburnu. Zanimljivo je da će Siner ostati na četvrtom mestu, dobio ili izgubio, dok Medvedev ima šanse da dođe jedno mesto bliže povratku na čelo ATP rang liste u slučaju pobede i sa 9465 bodova se približi "na turnir” od ponovnog svgavanja Novaka sa prvog mesta kao i 2022. godine, koji će posle Melburna imati 9855.

U trinaestom finalu Grend Slema koje će ugostiti 3. i 4. Igrača sveta u Open Eri (po 6 pobeda za svakog do sada) istorija će zabeležiti da će osvajač postati 27 igrač koji je došao do ovog dostignuća u tom periodu, a tek prvi posle Vavrinke 2014. koji se nije prezivao Đoković (6 puta), Federer (2 puta) i Nadal.

Nadal (6) i Đoković (12) su između sebe “podelili” 18 od poslednjih 22 Slemova, gde su jedini izuzeci bili Tim (Ju Es Open 2020.) Medvedev (isti turnir godinu dana kasnije) i Alkaraz (opet Njujork godinu dana kasnije, a Vimbldon prošle godine). Medvedev je upravo protiv njih odigrao svojih pet Grend Slem finala, uz jedinu pobedu protiv Novaka u Njujorku 2021. godine, a ovo bi bilo njegovo 3. finale u Melburnu. Siner bi svojim prvim ulaskom u ovdašnje finale postao 9. aktivni igrač kome je to pošlo za reketom, a 56. u Open Eri koji može da se pohvali tim uspehom.

Ono što potvrđuje njihov kvalitet je činjenica da su i Rus i Italijan pobedili u više mečeva u singlu od početka sezone 2023 od bilo koga drugog na turneji, gde je Medvedev ostao na vrhu sa trenutnih 72 pobeda I 18 poraza a Siner pretekao Alkaraza i trenutno ima 70 pobeda i 15 poraza (dok Novak ima 63 pobede i samo 9 poraza). Na tvrdoj podlozi Medvedev takođe vodi u pobedama od početka sezone 2023. sa skorom 55-12 a Siner ga prati sa 51-9 (gde je Novak četvrti sa 44-4).

Svi dosadašnji (9) međusobni mečevi Medvedeva i Sinera igrani su na tvrdoj podlozi, a u tom rivalitetu Rus vodi sa 6-3. No, važno je istaći da su sve tri pobede za Italijana došle upravo u prošloj sezoni (niz od Pekinga preko Beča do Torina) dok je Medvedev jedinu pobedu u tom periodu ostvario u njihovom jedinom meču u uslovima u kojima će se igrati finale u Melburnu (na otvorenom) i to u Majamiju. Siner je taj koji je završio prošlu sezonu u velikom stilu – igrajući finale završnog Mastersa u Torinu i osvojivši Dejvis Kup sa Italijom, a zanimljivo je i to da oba igrača nisu igrala ni jedan pripremni turnir pre Australijan Opena, koristeći retku priliku u poslednjih nekoliko godina da skijaju (Siner) i opuste se na egzotičnim destinacijama (Medvedev).

Siner je na terenu do sada proveo znatno manje sati od Medvedeva (ispod 15, a Rus preko 20) ali je to činilac koji nije previše služio ni druge protivnike Rusa u dosadašnjem toku turnira. Dva puta se Danil vraćao u meč i turnir posle zaostatka od 2:0 u setovima (Ože Alijasim, Zverev) i potvrdio ono o čemu je govorio pred medijima po plasmanu u finale – da poseduje i za samog sebe nemerljivo velike rezervoare mentalne energije i motivaciju da preokrene karijeru i sebe u potpuno drugom pravcu kako bi još više uživao u onome što čini.

Sa druge strane, sjajni Italijan ih Južnog Tirola je u poslednjih šest meseci enormno puno i raznovrsno napredovao na svakom planu, a pre svega mentalnom i strateškom, gde je metodični rad sa iskusnim i njemu bliskim trenerskim parom Kejhil – Vanoci uz izuzetne fizičke sposobnosti sada dodao i taktičku zrelost i mogućnost da se zacrtano ostvari (prvi set protiv Novaka – eklatantan primer istog) i novi nivo samopouzdanja da se do ciljnog i dođe.

“Strpljenje je ponekad dobro, a ponekad loše, jer nemate svo vreme ovog sveta da ostvarite ono što želite”, čulo se na pres-konferenciji Rusa pred ovaj istorijski meč, pa će biti interesantno videti kako bi “misterija zvana Medvedev” mogla da iznenadi i sebe i posvećenog trenera i velikog psihologa Žila Servaru, odnosno “savršeni Siner” da veličinom svoje višedimenzionalne igre “proguta i samelje” Rusa u još jednoj “ol-raund” demonstraciji totalnog tenisa nalik viđenom protiv 2,195 dana neporaženog u Melburnu Novaka Đokovića.

Ako bi se Sineru mogla dati prednost stabilnosti nastupa, nepredvidivost bi Medvedevu mogla da bude “mač sa dve oštrice” – u nadi da će ona dalja od njega naneti željeni nivo štete stamenom Italijanu već u prvom setu. Janik je bio neverovatan na riternu protiv Novaka, ali je početni udarac iz Danilovog reketa mnogo opasniji nego što je to bio Novakov u razočaravajućem polufinalu, pa je pitanje da li će toliko poena biti usmereno na Sinerovu vodenicu i u ovom finalu. Medvedev će “miksovati igru”, kreativno tražiti načine da poremeti Sinera i postavi ga na za njega željeno mesto na terenu na kome neće imati mogućnosti da nametne svoj ritam igre, dok će Janik želeti da oduzme vreme Danilu za kreativno razmišljanje i osvoji pozicije u terenu iz kojih će dolaziti do vinera iz oba udarca. Koliko je opasno probati probiti Sinera po dijagonali je bilo jasno iz prvih gemova prvog polufinala, gde bi dugoruki četvrti nosilac turnira snažnim i dubokim forhendima otvarao teren koji je Đokoviću postajao “prevelik” za pokriti, pa će Medvedevu biti važno da se skoncentriše na forhend paralelu po “insajd-in” trajektoriji i kraćenje daljeg toka poena izlaskom na mrežu ili kratkim dijagonalama po uspešno izvršenom pritisku po dubini. Jeftini poeni ne bi trebali da budu veoma česti u ovom meču, ali obojica finalista su odlični “spot-serveri” koji iz toga mogu lako da razviju 1-2 paterne za odigravanje vinera pa će uspešnost riterna (Sinerov agresivniji, bliži liniji a Medvedevljev – duži, daleko iza linije) određivati to koliko će obojica biti skloni da poveruju u tu mogućnost.

Atletske sposobnosti obojice mladih asova će ovde biti na velikom testu, i pitanje je da li će Medvedev zaista moći toliko brzo da se potpuno oporavi posle svega doživljenog u prethodnih šest mečeva kako bi u najvećem testu uspeo da odgovori na sve što Siner u ovom smislu može da uradi. Fantastično je bilo videti koliko toga raznovrsnog su obojica u stanju da urade posle istrčavanja najrazličitijih dinamika i dužina kretanja, koliko su majstorstva “Velike trojke” uspeli da integrišu u svoje autentične stilove igre i učine svaki poen uzbudljivo nepredvidivim i posebno intrigira kako će u Grend Slem formatu meča po prvi put u njihovim karijerama izgledati odmeravanje mogućnosti po ovoj osnovi. Radi se o tome da će za svaki kvalitet koji obojica poseduju i jedan I drugi imati kontra-potez, ali su mir u glavi i fizičke sposobnosti te koje će određivati efikasnost onoga za čemu posegnu u datom trenutku.

Motivacija obojice da se domognu svog prvog trofeja Normana Bruksa, pogotovo sada kada Novaka nema, je izuzetna i ne treba isključiti mogućnost da u jednom delu meča tenzija i napetost sputaju jednog ili drugog da ili dobro otvore meč ili da steknu važnu prednost.

Publika će biti skoro podeljena, te u tom smislu spoljni faktor neće igrati negativnu ulogu, ali će svakako želeti da ovaj meč bude upamćen kao jedan od klasika na Lejveru o kome će se pričati godinama posle.

Ako bismo Sineru dali prednost zbog do sada sjajno odigranog turnira i niza od tri pobede protiv Medvedeva, znajte da je Danil veoma svestan toga i da duboko u sebi čuva “faktor iks” koji bi mogao da poremeti sve statistički bazirane prognoze koje su najčešće debatovane pred ovakve mečeve. Videli smo to protiv najboljeg svih vremena u Njujorku 2021. godine i još nebrojeno puno puta, tako da će za ovu izuzetnu priliku prognoza ishoda ovog meča izostati, jer je to jedino fer prema svim kvalitetima kojima će Danil Medvedev i Janik Siner obeležiti početak jedne od najvažnijih sezona u tenisu u proteklih 10 i narednih 10 godina.

Uživajte!

