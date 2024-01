PAPA SE OGLASIO O TITULI JANIKA SINERA U MELBURNU: Danas moramo da čestitamo Italijanima

Papa Franja čestitao je danas Italiji nakon što je teniser Janik Siner osvojio trofej na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu i postao prvi Italijan osvajač grend slem titule posle gotovo pola veka.

Siner je u nedelju osvojio prvu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Australijan opena pobedio Danila Medvedeva iz Rusije posle pet setova 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Poslednji italijanski teniser koji je osvojio grend slem titulu bio je Adrijano Panata 1976. godine na Rolan Garosu.

"Danas moramo da čestitamo Italijanima pošto su juče osvojili trofej u Australiji, čestitamo im", rekao je papa Franja na proslavi 125. godišnjice teniskog kluba Barselona.

"Gledajući istoriju vašeg kluba možete videti da je on, u stvarnosti, od njegovog engleskog porekla, izraz otvorenosti osnivača za dobro koje može doći iz inostranstva i dijalog sa drugim kulturama. U tenisu, kao i u životu, ne možemo uvek pobeđivati. Ali to je obogaćujuće ako se igra na obrazovan način, u skladu sa pravilima. U sportu se ne radi samo o takmičenju već i o odnosima. A u slučaju tenisa, taj dijalog često postane umetnički", dodao je on.

Siner je u novembru predvodio reprezentaciju Italije do prve titule u Dejvis kupu od 1976. godine. On će zajedno sa saigračima u četvrtak biti na prijemu kod predsednika Serđa Materele.

Siner je ostao četvrti na ATP listi, a Panata je rekao da je 22-godišnji teniser u protekla četiri meseca pokazao da zaslužuje da bude na prvom mestu.

"On je izuzetno dete i najbolji proizvod koji imamo. Sigurno će osvojiti mnogo grend slemova. On je mešavina velike veštine, velike želje i velikog karaktera. Plus, zna kako da se drži u teškim trenucima. Retko sam viđao takvog igrača", naveo je Panata za Italijanski radio.

