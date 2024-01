OPTEREĆENJE I PRITISAK DOŠLI NOVAKU GLAVE: Radmilo Armenulić analizirao neuspeh Đokovića u Melburnu! Evo šta kaže za Ivaniševića!

Novak Đoković je i dalje glavna tema u svim svetskim sportskim medijima. Najbolji teniser sveta svih vremena poražen je u polufinalu Australijan opena i sada je glavna enigma šta će Nole uraditi u narednim nedeljama, odnosno na kojim turnirima će igrati.

foto: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novaka Đokovića pomno je i stručno za Kurir analizirao Radmilo Armenulić, čuveni srpski teniski stručnjak i bivši selektor naše Dejvis kup reprezentacije.

- Mislim da Novak pada u formi, videlo se to tokom celog turnira u Melburnu. U polufinalu protiv Sinera igrao je vrlo nestabilno, servis mu je bio 50 odsto, nije mu funkcionisao bekhend, grešio je iz forhenda. A za takav meč, to nije dovoljno za pobedu. Svestan je bio Novak da ne može da pobedi, videlo se to po govoru njegovog tela. Imao je mnogo grešaka, Siner je bio siguran, i to je iskoristio da dobije meč - govori za Kurir Radmilo Armenulić i dodaje:

- Na početku turnira Novak je rekao da je bio nazebao. Drugo, daleko važnije, Novak sve grend slemove i turnire igra pod strašnim opterećenjem! Zašto? Jer mora da dođe do finala i pobede, kako bi opravdao reputaciju i renome koji ima. Plaši se poraza i pritisak ga prati tokom celog turnira. To je, po meni, razlog neuspeha u Melburnu. Plus, stalno mora da se potvrđuje, a to je veliko opterećenje. I svi hoće da ga pobede, jer to mnogo znači i mnogo donosi.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Armenulić smatra da ključ Đokovićevog neuspeha leži u lošoj komunikaciji s trenerom i da bi tu trebalo nešto da se promeni:

- Mislim da sad nije vreme da promeni Gorana Ivaniševića, ali ako se ovako nastavi, moraće to da uradi. Više nema prijateljskog razgovora između njih dvojice. Odlično poznajem Gorana, bio sam mu trener i vidim da Ivanišević čudno gleda kad Novaku ne ide. I to je jedan od uzroka Novakovih slabih igara. Isto tako, Ivanišević ne ustaje da aplaudira, da bodri, samo sedi, i to Novaku smeta. To su detalji koji mnogo otkrivaju. Mislim da bi Ivan Lendl bio pravi trener za Novaka Đokovića.

Đoković je rekao da će u nastavku sezone igrati grend slemove i Olimpijske igre, a u martu su jaki turniri u Americi koje nije pomenuo.

- Mislim da Novaku sledi jedan težak period. Dolaze grend slemovi i nigde više neće biti favorit. Mislim da je to dobro, jer neće biti opterećenja. Da ste me pitali pre mesec dana ko je favorit za osvajanje Vimbldona i US opena, rekao bih Đoković! Sad nisam uveren. Daj Bože da dođe do polufinala na Rolan Garosu, jer je to podloga koja njemu ne odgovara.

foto: AP Louise Delmotte

Novak je ostao kao jedini od nekada moćne trojke koja je dve decenije vladala tenisom.

- Dolaze novi, mlađi igrači, ali dugo ćemo čekati da se pojave teniseri takvog kvaliteta kakvi su Novak, Nadal i Federer. Novak je stvarno nešto posebno.

Armenulić je imao i očinski savet za Đokovića.

- U nastavku sezone mora da bude smiren. Treba da bude svestan da niko više nikada neće oboriti rekord od 408 nedelja na prvom mestu ATP liste. A ubeđen sam da će Đoković čak i više biti broj jedan na svetu. Definitivno je najbolji teniser svih vremena. Neka ne razmišlja da li treba da se penzioniše, već da misli usmeri na svaki sledeći meč i svaki poen. Samo tako će se vratiti na pobednički kolosek - zaključio je Radmilo.

O Italijanu Siner je kompletan igrač Radmilo Armenulić uvažava igru Janika Sinera i pozdravlja ga kao novog šampiona Australijan opena: - Siner je postao svetski igrač! Nema dileme. Uskoro će biti broj jedan. Dobro servira, odlično se kreće, ima sve vrste udaraca. Kompletan teniser. Glavobolja za mnoge. Bio je favorit u odnosu na Medvedeva u finalu, što je i pokazao, iako je izgubio prva dva seta.

O Špancu Alkaraz nije veliki talenat Radmilo Armenulić bio je jedan od retkih teniskih stručnjaka koji je dobro procenio Karlosa Alkaraza i nije pao u euforiju posle njegovih startnih uspeha: - Alkaraz nije format igrača kao što su to Novak, Nadal ili Federer. Nije on taj talenat. Blesnuo je, ali to polako slabi. Mislim da je Siner bolji od njega. Stabilniji je, ima bolji repertoar udaraca.

Kurir sport/A. Radonić

