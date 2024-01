OVO BI MOGLO DA PROMENI TOK TENISA I KARIJERU NOVAKU ĐOKOVIĆU! Oglasio se direktor Australijan opena: Ovo je pretnja!

Posle fudbala, bogatim investitorima iz Saudijske Arabije na meti je tenis.

Arapi su počeli da ulažu ogroman novac u ovaj sport, najavljuju još veća ulaganja, a kao što se zna, novac im nije problem.

Iz Saudijske Arabije stiže informacija da bi mogli da organizuju turnir čiji termin bi se poklopio sa Australijan openom i koji bi mogao da podeli vodeće tenisere.

Zbog ove informacije u Australiji su zabrinuti, a na ovu temu se oglasio direktor prvog grend slema u godini Kreg Tili.

"Nikada to nećemo uzeti zdravo za gotovo. Dozvolite mi da kažem zašto je to pretnja: zato što svako sutra može da odluči da ima turnir s nagradnim fondom od 100 miliona dolara, dovešće 32 igrača i svakome od njih će dati po dva miliona. To je pretnja. Oni to mogu i ništa ih ne sprečava da to naprave. Kad je premijer rekao da je Australijan open ugrožen, pod tim nije toliko mislio da bi ga vremenski trebalo pomeriti koliko da se u isto vreme odigrava nešto ovako. Zato moramo da uložimo dodatno u rast, infrastrukturu, moramo da nastavimo da se razvijamo. Imamo veoma agresivnu strategiju rasta", poručio je Tili.

