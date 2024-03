NOVAKA ČEKA NIMALO LAK POSAO, MORA DA SE OPORAVI OD RAZOČARANJA! Teniski stručnjak: Medvedev je ŠOKIRAN odnosom Noleta i Nadala

Najbolji teniser sveta Novak Đoković saznao je potencijalne rivale na Mastersu u Indijan Velsu, a zna se i kada će na teren prvi put na "petom Grend slemu". To će biti 9. marta, kada će Đoković odmeriti snage sa boljim iz meča Aleksandar Vukić – kvalifikant.

Više o Novakovim šansama na turniru govorio je teniski stručnjak Vukom Brajovićem.

foto: Kurir televizija

- Novaka očekuje nimalo lak posao. Nismo ga dugo videli na terenu, preskočio je jedan broj turnira na kojima je ostvarivao nastupe tokom proteklih godina, pre svega mislim na Dubai. Cilj je bio da se oporavi od neugodnog poraza i razočarenja koje je on doživeo, a i mi sa njim naravno, u Australiji porazom od Sinera u polufinalu. S obzirom na to da je izveo jednu zanimljivu kampanju šarma na zapadnoj obali SAD, gde je učestvovao u brojnim zanimljivim događanjima, zbivanjima nadamo se da se na tajnačin približio se lokalnoj publici i da je entuzijazam za takmičenje povraćen - rekao je Brajović i dodao:

- Videćemo kako će to izgledati na terenu. Pratili smo neke Novakove treninge. Na treningu ne može puno toga da se zaključi, da se iz njega da dedukuje, ali nadamo se da će relativno povoljan žreb uticati na to da Novak podigne svoj takmičarski tonus kroz ovaj veoma zahtevan turnir. Ponavljam, od ove godine su mastersi duži nego inače. Traju po 12 dana. Eto, nadamo se da će kroz igrače koji su po nekoj teniskoj klasifikaciji dosta različiti među sobom uspeti da podigne svoj nivo igre i da bude spreman za najveće izazove, a rekao bih da ga poprilično veliki izazovi čekaju već u četvrtom kolu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Prokomentarisao je susret Novaka i Nadala koji su podelili sliku iz aviona iz koje je vidno da su u prijateljskim odnosima, šta ranije i nije bio slučaj, a potom i šanse španskog tenisera:

/ Bilo je bilo simpatično videti Novaka i Nadala u prijateljskom raspoloženju u avionu. Čak je i Medvedev rekao, ja ne mogu da verujem šta vidim, njih dvojica nisu dugo ni pričali. Ali dobro, o tom potom bilo je to lepo svakako videti. Raonić, Rune, Musetti, Fritz - ako bude bio uspešan, to je zaista hod po trnju za vremešnog španskog asa koji je naravno izuzetan sportista i boriće se do poslednjeg atoma snage i dok ga telo bude trpelo.

02:40 NOVAKA ČEKA NIMALO LAK POSAO, MNOGO TOGA SE VIDI IZ TRENINGA! Teniski stručnjak: Medvedev je ŠOKIRAN odnosom Noleta i Nadala

- Raonić je igrač koga on može da dobije u ovom trenutku, ali već protiv Rune, koji je mlađi, koji je dinamičniji biće veoma teško. Nadal bi trebao, po svemu sudeći, ove godine sa tempira formu za Rolan Garos i tu treba očekivati nešto posebno od njega. Indian Wells, Miami, možda je za njega više, neka vrsta oproštajne turneje.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:20 Melburn, Australijan open, navijači, tenis