ALKARAZ DRHTI ZBOG ĐOKOVIĆA: Dok Novak trenira, Španac pravi potez koji govori više od hiljadu reči! (VIDEO)

Novak Đoković pokušaće da stigne do nove titule na Indijan Velsu, a neposredno uoči starta ovog turnira srpski as snimljen je kako trenira tik uz Karlosa Alkaraza. Reakcija mladog Španca dovoljno govori koliko je on uplašen od prvog tenisera planete.

Naime, Đoković i Alkaraz trenirali su jedan pored drugog i dok je Novak koncentrisano razmenjivao udarce, Karlitos je veoma često rešio da gleda ka terenu gde se Srbin nalazi.

Pokušava Alkaraz da snimi neke nove Đokovićeve poteze i da se pripremi za eventualni susret u borbi za trofej, te strah od najboljeg igrača sveta ne može da sakrije.

Podsetimo, Novak je slobodan u 1. kolu Indijan Velsa, dok će u drugom igrati sa boljim iz duela Šintaro Močizuki - Aleksandar Vukić, dok će Alkaraz u istoj rundi igrati protiv Italijana Arnaldija.

Kurir sport / Ž.S.

