"NE RAZUMEM ZAŠTO ME STALNO TO PITAJU, NEĆU DA PRIČAM O TOME" Marej ispao sa Indijan Velsa, pa osuo paljbu po novinarima!

Proslavljeni Britanac Endi Marej izgubio je u drugom kolu Indijan Velsa od Andreja Rubljova, koji je slavio sa 7:6, 6:1.

Marej već duže vreme nije na prepoznatljivom nivou, "muči" se na terenu te ovakav ishod meča uopšte nije iznenađujuć.

Britanac je nedavno rekao da će karijeru završiti nakon leta, ali novinare konstantno zanima nešto više o tome, što izutetno smeta nervoznom teniseru...

- Osećam se kao da me niko ne sluša. Mislim, da, planiram da završim na leto. Ne znam šta više mogu - da, ne znam šta bih još trebalo da kažem. Pitaju me o tome već, 18 meseci ili tako nešto, i očigledno je to nešto o čemu sam razmišljao, ali, znate, nisam doneo odluku. Kada sam odlučio da se povučem to sam i rekao i niko to ne sluša. Tako da stvarno ne razumem zašto me stalno pitaju, da budem iskren - rekao je Marej i potom dodao:

- Neću više da pričam o tome, od sada do trenutka kada dođe vreme da bi trebalo da prestanem.

foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Podsetimo, Marej je nedavno rekao da će najverovatnije završiti karijeru na kraju leta.

"Najverovatnije neću igrati posle ovog leta", rekao je 36-godišnji Marej.

