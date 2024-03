VOLIM GA KAO ČOVEKA I PRIJATELJA! Novak u PROGRAMU UŽIVO govorio o JOKIĆU: Negove reči o čudesnom Somborcu ODZVANJAJU Amerikom!

Nakon trijumfa nad Aleksandrom Vukićem u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu, Novak Đoković u programu uživo govorio je o Srbiji i nestvarnim uspesima Nikole Jokića u NBA ligi.

Pred start turnira u Indijan Velsu Novak je boravio u Los Anđelesu, pa je iskoristio priliku da prvi put uživo isprati meč između Lejkersa i Denvera i podrži svog sunarodnika Nikolu Jokića.

To nije promaklo američkim novinarima, koji su pitali Novaka kako objašnjava činjenicu da iz male zemlje, kao što je Srbija, dolaze najuspešniji teniser u istoriji i dvostruki MVP najjače lige na svetu.

Nakon sjajne lekcije o snažnom srpskom mentalitetu, Nole je sa neverovatnim divljenjem govorio o svom sunarodniku Nikoli Jokiću.

"To što Jokić radi je izuzetno, volim ga kao čoveka i prijatelja, mnogo ga poštujem i divim mu se. Kao košarkašu, biti u najjačoj ligi na svetu, u tako globalnom sportu koji prate milijarde ljudi i dominirati igrom, poput njega s takvom lakoćom, to je neverovatno gledati. Gledao sam ga prvi put uživo na jednoj NBA utakmici. Gledao sam ga ranije kada je igra za Srbiju, ali ne i u NBA, bilo je divno. On i Lebron su imali duel, Lebron je tog dana ušao u istoriju. Na NBA mečevima je zabavno, mnogo toga se dešava, bilo je to fantastično iskustvo za mene", otkrio je Novak.

Kurir sport/J.M.

