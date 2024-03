CRNE SLUTNJE ČUVENOG STRUČNJAKA! Novak NEĆE OSVOJITI Rolan Garos! Kako će proći na Olimpijskim igrama? Zavisi od JEDNOG TURNIRA!

Novak Đoković igra najtežu sezonu u karijeri, tvrdi za Kurir nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije i teniski stručnjak Radmilo Armenulić.

foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Šokantan poraz Novaka Đokovića od Luke Nardija u Indijen Velsu pokazao je da je najbolji teniser sveta daleko od pobedničke forme i rezultata koje je ranije ostvarivao.

- Mislim da je to jedan od najtežih Novakovih poraza u karijeri. Izgubio je od "laki luzera", momka koji je 123. igrač na svetu. Novak je sam posle meča rekao da je napravio veliki broj neiznuđenih grešaka, da je loše servirao, da se slabo kretao... Nole je veteran i kao takav mora da ulaže više napora nego ranije. Vidljivo je da je počela da mu nedostaje brzina... Moraće da poradi na tome - analizira za Kurir Radmilo Armenulić i nastavlja:

- Jedna stvar je sigurna, Novak mora da igra i da pokuša da se vrati u igru. To je jedini način da prebrodi krizu. Ako bude ovakvih poraza kao ond Nardija, onda će morati da razmisli šta treba da radi. Mislim da su godine u pitanju, on je jedan od najstarijih igrača u turu. To je posledica serije poraza od početka godine.

foto: Kurir

Poslednjih nedelju dana pred start mastersa u Indijan Velsu Novak je više vremena provodio gledajući košarkaške i fudbalske utakmice, boravio na nekim promocijama, nego što je trenirao.

- Malo je zapustio pripreme. A, one sad moraju biti mnogo ozbiljnije, nego pre pet, ili šest godina. Novak sada mora da se posveti više elementima tenisa koji su bili loši tokom meča u Indijen Velsu. On je pametan čovek, uvideo je šta mu nedostaje i sigurno je da će raditi na tome. Red je da zaboravi na košarku i fudbal, da se više posveti tenisu.

Novak Đoković ne pamti kada je bio bez trofeja polovinom marta u sezoni.

- Mislio je da će automatski biti dobro na Indijan Velsu koji je osvajao pet puta. Malo je neozbiljno shvatio turnir, mislio je da će sve doći samo po sebi. Indijen Vels je njegovo mesto, njegov teren, njegova publika... Njemu sada može da pomogne samo ozbiljna priprema. Čini mi se da Goran Ivanišević, kao njegov glavni trener, nije posvećen poslu kao ranije. Možda bi Novak trebalo da uzme drugog kondicionog trenera, da pojača struku. Brine me Ivanišević, gledam ga, tokom meča je nekako čudan, kao da ne daje celog sebe...

foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Naredni turnir na kojem bi trebalo da učestvuje Novak Đoković jeste masters u Majamiju koji počinje 20. marta.

- Igraće sigurno, to je jedini način da se vrati. Da odigra sve turnire koje je isplanirao. Može da se desi i da osvoji masters u Majamiju, što da ne... Ali ako promeni sve ono što nije bilo dobro. Ali da sačekamo.

Proleće je rezervisano za turnire na šljaci u Evropi, Monte Karlo, Rim i Rolan Garosu gde brani titulu. Novak krajem maja puni 37 godina.

- Predstoji mu najteži period u sezoni. Šljaka nije njegova podloga! Mislim da neće moći da postigne uspeh. Skoro sam ubeđen da neće moći da odbrani Rolan Garos. Danil Medvedev, Aleksandar Zverev i Karlos Alkaraz bolje igraju na šljaci od njega. Nisam optimista.

foto: Juergen Hasenkopf / Alamy / Alamy / Profimedia

Potom sledi Vimbldon, gde je izgubio u finalu prošle godine od Alkaraza.

- Vimbldon je Novakov turnir. To je trava, to mu odgovara, tu se dobro oseća. Verujem da će da osvoji Vimbldon i da će to da ga vrati u igru.

Novak je izjavio da ima veliku želju da osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

- S obzirom na sve što se dešava, nema velike šanse za uspeh. Ali, opet, da ne brzamo. Vimbldon je ključ! Posle toga slede OI u Parizu. Ako osvoji Vimbldon sve je moguće - zaključio je Radmilo Armenulić.

Kurir sport/A. Radonić

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis