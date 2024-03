SLAVNI TENISER ŽESTOKO ISPROZIVAO ĐOKOVIĆA! Zbog jednog poteza sa Indijan Velsa mu je baš zamerio: "Bilo je to očajnički..."

Nekadašnji teniser Endi Rodik izneo je niz kritika na račun Novaka Đokovića zbog jedne situacije iz Indijan Velsa.

Podsetimo, Novak je eleminisan u trećem kolu Indijan Velsa kada je izgubio od mladog Italijana Luke Nardija.

Jedan poen bio je veoma interesantan, kada je Nardi stao sa igrom posle servisa Đokovića, što je zbunilo srpskog asa koji je prekinuo poen i počeo da se svađa sa sudijom.

- Bio je to očajnički potez. Ne vidim što bi Novak bio tako očajan protiv 123. na svetu. Pod jedan, momak nije prestao sa igrom. Pogledajte, nije stao. Imate 27 klipova Đokovića gde, i to baš mrzim, okreće časovnik 13 godina unazad i očekuje od nas da se setimo jednog poena, i kao da nema nikakvog znaka kako Novak staje, ali ustvari staje i više nego što je Nardi u tom trenutku. Nardi nije stao sa igrom. Čak iako tvoj protivnik stane, ne mora da znači da moraš i ti. sasvim suprotno! Ako oni stanu, ti nastaviš, osvojiš poen - rekao je Rodik i potom dodao:

- To je kao da si izabrao - pod jedan, da pogrešiš oko toga šta neko drugi radi. Onda doneseš pogrešnu odluku u vezi nastavka poena, onda se žališ sudiji i to posle pomeneš mlađem igraču, koji je imao najveći momenat u svojoj karijeri prilikom tog rukovanja, to je po mom mišljenju neiznuđena greška - poručio je Amerikanac.

Kurir sport