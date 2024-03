UNOSIO POGREŠNE REZULTATE: Teniski sudija izgubio žalbu na sedmogodišnju suspenziju

Teniski sudija iz Tunisa Abderahim Garsalah, koji je suspendovan zbog unošenja pogrešnih rezultata na mečevima, izgubio je žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS), saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa.

Garsalah se žalio CAS-u kako bi osporio sedmogodišnju suspenziju zbog manipulisanja rezultatima mečeva na turniru nižeg ranga u Tunisu 2020. godine.

Bio je među trojicom sudija koji su suspendovani od sedam do 20 godina zbog "manipulisanja rezultatima unesenim u njihove elektronske uređaje za bodovanje, što nije odražavalo stvarne rezultate na terenu", saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa kada je izrekla kaznu 2022. godine.

Garsalahova suspenzija važi do novembra 2027. godine i on do tada neće moći da sudi ili da prisustvuje bilo kom međunarodnom teniskom događaju ili događaju koji organizuje nacionalna federacija.

(Beta)