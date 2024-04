POSLE POTOPA, NOVAK IDE PO OSVETU! Ovo su Đokovićeve šanse da se REVANŠIRA Musetiju: Opušten je, timski duh je na nivou...

Najbolji teniser sveta Novak Đoković danas igra sa Italijanom Lorencom Musetijem u trećem kolu Masters turnira.

Podsetićemo da je Museti prethodne sezone u Monte Karlu savladao Đokovića u osmini finala sa 2:1, pa je ovo ujedno i prilika za revanš.

A kakve prognoze za ovaj meč, odgonetnuo je teniski stručnjak Vuk Brajović, koji se nalazi upravo u Monte Karlu gde i ovaj put prati najboljeg tenisera.

Prvo se osvrnuo na vremenske uslove:

03:15 JUČE JE U MONTE KARLU BIO PRAVI POTOP OD PLJUSKA! Vuk Brajović analizira: Kakvi su izgledi da se Đoković danas revanšira Musetiju

- Ovde je juče bila prava jesen, odnosno kiša je krenula da pada oko pola četiri, a onda je usledio pravi potop pa su mečevi otkazani. Radi se o tri otkazana meča, među kojima je i onaj između Kecmanovića i Dimitrova. Što se današnjeg meča tiče, između Đokovića i Musetija, to će biti prava poslastica. Prošle godine je Museti iznenadio teniski svet, a danas je on 24. igrač sveta, on ima jednu pobedu, a tri poraza od Đokovića. Novak je pre svega opušten na ovom terenu, a razlog je taj što je izuzetno spreman. Takođe, i timski duh je zaista na nivou sa Zimonjićem. Dakle, imamo sve razloge da verujemo da će se Novak naći u narednoj fazi turnira.

Predviđeno je finale Đokovića protiv Sinera, pa je Brajović osvrnuo na izvanrednu igru Italijana:

- Ta njegova fasicinantna igra može da se smatra svojevrsnom porukom upućenoj svim preostalim konkurentima za trofej u Monte Karlu, a pogotovo Novaku, koji je dvostruki osvajač. Siner je iznenadio sve, s obzirom na to da je pre ovog turnira igrao prilično mučno na onom "Sunshine Swing" u Americi, ali je opravdao sve sumnje u Monte Karlu. Veoma se brzo adaptirao na šljaku, s obzirom da je dugo nastupao na tvrdoj podlozi. Biće prava poslastica videti njega i Novaka u finalu.

