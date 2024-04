KECMANOVIĆ POSLE PORAZA OD DIMITROVA: Grigor igra u životnoj formi, odigrao je odličan meč!

Specijalni izveštač iz Monte Karla: Vuk Brajović

Borio se, borio – ali protiv ovako jakog i sveprisutnog Dimitrova – Miša Kecmanović nije mogao više.

Ipak, poraz od 2:0 u setovima u meču koji je produžen na 2 dana trajanja zbog kiše kod našeg asa nije izazvao rezignaciju – jer je svestan da se dobro radilo u Monte Karlu i da je stvorena dobra osnova za dalji tok dela turneje na šljaci.

“Bilo je malo nezgodno igrati ovaj meč u dva dana zbog lošeg vremena, ali mislim da sam ovoga puta igrao dosta bolje nego što je to bio slučaj do sada. Imao sam neke šanse u prvom setu, ali se on nalazi u životnoj formi ove godine i odigrao je odličan meč. Lično sam zadovoljan svojom igrom ovde, i mislim da je ona bila znatno bolja nego prethodnih nedelja”, kaže Kecmanović.

“Dosta smo radili da budem spreman za sledeće turnire na kojima ću učestvovati, i pokazala se kao dobra odluka da iskoristim boravak u Monte Karlu za jače treninge. Podigao sam nivo igre, spremnosti, pozitivniji sam – i nadam se da će se to dobro odraziti na igru u predstojećem periodu”, dodaje on.

Malo se našalio Kecmanović na temu svoje ljubavi za burgere, koja ga je pogotovo mučila na mini-američkoj turneji (“od sada moram da se dovedem u red”), a kada smo ga upitali da li je njegov “verni kompanjon” Plejstejšn konzola za igrice bila sa njim i ovde, otkriva nam:

“Nisam je poneo ovde, ali ne zato što neću da je igram – već zato što treba da se nosi, a teška je”, uz smeh završava razgovor sa srpskim medijima Kecmanović

Naredni turnir na kome će Kecmanović učestvovati biće Cirijak Open u Bukureštu.

Kurir sport / Vuk Brajović