NIKAD ISKRENIJI NOVAK OTVORIO DUŠU ZA KURIR: "Postavi sebi pitanje - da li živiš život sa svrhom... Ako je odgovor NE, šta onda?!"

Specijalni izveštač iz Monte Karla, Vuk Brajović

Posle još jednog, a ko zna više kog, isrcpljujućeg dana u karijeri najboljeg tenisera svih vremena, iskoristili smo kasni termin za razgovor da u Monte Karlu popričamo i o nekim ličnim temama koje za Novaka imaju poseban značaj.

Juče je opet dirigovao “orkestrom zvižduka” na skoro bezazlenu reakciju na terenu, posle čega se tok meča promenio u njegovu korist, pa nas je interesovalo da čujemo da li bi voleo da je, zbog tog prisnog odnosa sa muzikom - do sada imao vremena da nauči da svira neki instrument do nivoa da bi u tome mogao da uživa i da se opusti posle ovako teškog dana?

“Saksofon više nosim sa sobom po putovanjima nego što ga sviram, ali je namera – tu. Želim da naučim saksofon, da mogu da sviram barem jedan – dva instrumenta jer mislim da je to stvarno lek za dušu I da obogaćuje život čoveka. Jer, muzika na kraju jeste život, i emocije koje muzika proizvodi kada slušate neku orkestarsku ili simfonijsku muziku – ili kompoziciju ili čak sam instrument – osećaj koji imate kada naučite i znate da ga svirate je zaista nešto fascinantno.

Što se tiče dirigovanja publike, to je krenulo u Torinu prošle godine, i zaista ne razumem tu potrebu za zviždanjem jer nije ničim isprovocirana. Bukvalno čovek ne može ni da pogleda trag a da neko ne krene da ti zviždi. To je zapravo moja reakcija kojom nastojim da odbranim sebe i na jedan lucidan način odgovorim na takve komentare. Protiv Muzetija mi je to pomoglo da se vratim u meč, da uspostavim rezultatsku ravnotežu, ali i da iz svega toga dobijem neki “nalet” samopouzdanja. Posle toga sam zaista odigrao dosta dobro u meču koji je bio zaista fizički iscrpljujući, ali sam uspeo da budem čvrst u trenucima kada je to trebalo i ostvarim ono što želim”, objašnjava nam Novak.

foto: Norbert Scanella / imago sportfotodienst / Profimedia

Na pitanje kako uspeva da u ovako zgusnutom rasporedu takmčenjima sa najboljim teniserima sveta – često i po više od deset godina mlađim od sebe (Muzeti je dvadesetdvogodišnjak, na primer) – rastereti svoj um od toliko intenzivnih doživljaja kako bi već sutra bio ponovo spreman na isto ili još teže, Novak kaže:

“Šta u tom smislu radim i koliko sam uspešan u tome pre svega zavisi od date situacije, okolnosti u kojima se nalazim, stanja tela i uma u tom danu – jer sve je stalno promenljivo. Nisam nikada osećao bliskom – niti podržavao filozofiju koja kaže da smo uvek isti ljudi. Ne možemo biti isti jer se sve oko nas i u nama konstantno menja, evoluira. Na koji način i kojom brzinom evoluira zavisi dosta od ličnosti, karaktera – i zbog toga postoje razni načini da se smiriš, zaštitiš, filtriraš neke doživljaje, kanališeš energiju – a u nekim drugim okolnostima, kada je potrebno – i da se motivišeš.”

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

“Mislim da je svrha u životu jako bitna, da prosto osetiš da imas neku svrhu ujutru kad se probudiš, da si zadovoljan sa životom koji imas. Ako to nije tako, važno je da postaviš sebi pitanje – da li živiš život sa svrhom, i ako ne, kako to može da se promeni? Možda je meni lako sada pričati o tome iz ove situacije, iz ovog statusa i posle svih ostvarenih uspeha i titula – ali sam ja sa svojom porodicom došao ni iz čega. Moram da kažem da sam u životu imao sreće da upoznam neke ljude koji su bili jako mudri, koji su me uputili prema pravim stvarima na pravi način – i jedna od izuzetno važnih lekcija u životu je da uvek tražiš ljude od kojih zaista nešto možeš da naučiš. To su ljudi koji imaju posebna životna iskustva, što – uz požrtvovanost mojih roditelja – ja posebno cenim, i što me je dovelo do situacije u kojoj sam sada”, prenosi nam on.

Kurir sport / Vuk Brajović

