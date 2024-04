NOVAK NIJE ŽELEO NOVINARKI DA ODGOVORI NA PITANJE! O svemu može, ali o ovoj temi Đoković NE ŽELI da priča!

Srpski teniser Novak Đoković postao je nedavno "najstariji broj jedan" oborivši rekord Rodžera Federera, a po onome što vidimo kako danas igra, verujemo i da će taj svoj rekord samo nastaviti da uvećava. Đokoviću se bliži 37. rođendan (22. maja) i potpuno je neverovatno da u tim godinama uspeva da dominira protiv daleko mlađih igrača, koji bi trebalo da imaju veću brzinu, više snage, eksplozivnosti, ali i energije pre svega.

Koja je tajna Novaka Đokovića i njegove dugovečnosti? I dok su se mnogi smejali nekim njegovim nekonvencialnim tehnikama oporavka (od joge preko "hladnih kupki"), dok su ismevali njegovu ishranu, Đoković je dobro znao šta radi i držao se svog plana. Sada, kada bi svi hteli da "ukradu" tu tajnu od njega, Nole je u pravu kada ne želi da je otkrije.

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia

"Novače, imaš 36 godina, možeš li da pričaš o svom treningu, oporavku i planu ishrane?", glasilo je pitanje jedne novinarka na konferenciji za medije posle Đokovićeve pobede nad Lorencom Musetijem (22 godine), ali je Nole odlučio da ne odgovori. To se retko dešava, odnosno uglavnom je Đoković rezervisan kada su u pitanju stvari o povredama ili o politici u koju se nikada nije ni mešao za više od 20 godina karijere.

"Ne mogu da pričam previše o tome jer želim nešto za sebe da sačuvam", kazao je smireno Đoković i dodao: "Biće drugačijih načina kako ću to podeliti u skorijoj budućnosti, ali sve što mogu da kažem da sam posvetio više od 15 godina tome da sredim svoje telo i misli. I isplatilo se, sa 37 godina sam prvi na svetu i igram na najvišem nivou".

foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

"To je dobit iz onoga što sam u sebe uložio mnogo, kao i moj tim u poslednjih 15-20 godina i drago mi je što sam još u ranoj fazi karijere shvatio važnost toga. Uvek sam strateški imao dugoročni plan da igram što je duže moguće kako bih svojoj karijeri dao veću šansu da osvojim što više titula i rekorda. I to radim već četiri-pet godina, praktično sam čak imao bolju karijeru posle 30. godine, nego pre. To je zbog napora koju sam uložio u to".

Podsetimo, Novak Đoković je prošle sezone osvojio tri grend slem titule i igrao je još i finale Vimbldona, dok je ove sezone nešto lošije počeo jer je izgubio u polufinalu Australijan opena i odmah je ispao u Indijan velsu. Zato je promenio trenera i čnii se da je sa novom energijom stigao u Monte Karlo gde je stigao do četvrtfinala. Danas ga od 14.30 čeka Aleks De Minor.

Kurir sport / Mondo

BONUS VIDEO:

00:20 Melburn, Australijan open, navijači, tenis